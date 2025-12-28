Ministère en charge de l’action humanitaire: les actions passées à la loupe dans le Nazinon

Une équipe de la Direction de communication et des relations presse (DCRP) du ministère de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale (MAHSN) a effectué une mission terrain, lundi 22 décembre 2025, à Manga, dans le Nazinon, pour présenter les actions mises en œuvre par le département ministériel.

Une équipe de la Direction de Communication et des Relations presse (DCRP)

du ministère en charge de l’action humanitaire séjourne à Manga, dans le Nazinon, en vue de rendre plus visible les actions mises en œuvre par le département ministériel à travers ses structures déconcentrées. Lundi 22 décembre 2025, la délégation a entamé sa sortie par un entretien avec deux élèves en situation de vulnérabilité au sein des locaux de la direction provinciale de l’action humanitaire du Zoundwéogo. Face à l’équipe, Roukiétou Barry, élève en classe de 2de au lycée province Naaba Baongo de Manga, a dit avoir bénéficié d’un appui scolaire de la part de l’action sociale durant l’année scolaire 2023-2024.

« Lorsque j’étais en classe de 4e, mes parents n’avaient pas les moyens pour que je puisse continuer mes études. J’ai dû abandonner les cours pour me rendre à Ouagadougou », s’est-elle souvenue avant d’ajouter qu’aujourd’hui, grâce à ses bienfaiteurs, elle arrive à continuer ses études. Elle a dit également avoir intégré la maison communautaire de Manga par le truchement des services de l’action sociale. Patricia Nikiema, élève en classe de 4e au lycée départemental de Manga, a aussi reçu un appui scolaire de la direction provinciale de l’action humanitaire du Zoundwéogo. Elle a dit avoir connu l’action sociale depuis sa classe de 6e. Depuis cette période, a-t-elle dit, les services sociaux prennent en charge ses frais de scolarité.

« Ils font tout pour moi », s’est réjouie l’élève Nikiema tout en remerciant les services de l’action sociale. Elle a souhaité que ses bienfaiteurs continuent de l’encourager à bien travailler à l’école et à continuer ses études. L’élève en classe de 4e a confié qu’à l’avenir, elle compte devenir un cadre de l’action humanitaire pour aider les personnes vulnérables. Le périple de l’équipe de la DCRP l’a ensuite conduite sur le site de la Maison de la femme où elle a échangé avec l’Association Songtaaba des femmes handicapées.

Créée en 2016, l’amicale évolue dans le domaine du tissage, de la teinture et de la production du soumbala. La présidente de l’Association, Martine Simporé, a laissé entendre qu’une dizaine de ses siennes a déjà bénéficié d’une formation en tissage du ministère en charge de l’action humanitaire en 2024. Elle a ajouté que les membres formés ont

également reçu 10 métiers à tisser.

« Améliorer leurs conditions de travail »

Mme Simporé a reconnu que l’action sociale leur a été d’un grand appui en matériel et en numéraire pour leur permettre de renforcer leurs activités.

« Nous n’avons plus de difficultés en termes de matériel de tissage. Nous demandons un appui financier car le peu d’argent que nous gagnons est souvent utilisé pour épauler les membres de l’Association », a-t-elle indiqué. Après la Maison de la femme, la délégation de la DCRP a mis le cap sur la commune rurale de Bindé. Là-bas, elle s’est entretenue avec Edith Nikiema, évoluant dans la coupe-couture.

Déscolarisée à sa classe de 5e, les services de l’action sociale ont pris en charge ses frais de formation courant 2023-2024, à l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi (ANPE). Aujourd’hui, grâce à la direction provinciale de l’action humanitaire, dame Nikiema, bénéficiaire d’un kit d’installation, a aménagé à son propre compte.

« J’arrive à bien coudre et j’ai des clients qui apprécient mon travail. Mes activités me permettent de me prendre en charge et d’aider ma famille », a-t-elle loué. Pour la directrice régionale chargée de l’action humanitaire du Zoundwéogo, Noëlle Zongo, plusieurs activités sont menées par sa structure à l’endroit des couches défavorisées dans sa province.

Selon elle, les Orphelins et autres personnes

vulnérables (OEV) sont appuyés sur le plan scolaire, par le paiement des frais de scolarité et la dotation des kits scolaires. Grâce à l’accompagnement de certains partenaires, a ajouté Mme Zongo, l’on arrive à prendre en charge les cantines et les tenues scolaires. « Nous accompagnons également les personnes vivant avec un handicap qui sont organisées en Association. Nous les aidons pour qu’elles puissent améliorer leurs conditions de travail »,

a-t-elle précisé. Celle-ci a rappelé que la mission de la DCRP s’inscrit dans le cadre de la visibilité des actions menées par son ministère.

« Nous menons beaucoup d’activités mais qui restent tapis dans l’ombre »,

a-t-elle regretté. La directrice provinciale de l’action humanitaire du Zoundwéogo a, à cette occasion, invité les bénéficiaires de l’appui de son département à utiliser à bon escient les ressources mises à leur disposition.

Noufou Sawadogo