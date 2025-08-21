Après 6 mois au front, des soldats de retour de la zone de Mangodara accueillis en héros à Banfora

Des populations de la ville de Banfora ont manifesté leurs joies et leurs encouragements à des soldats de retour du front dans la zone de Mangodara, une commune rurale de la province de la Comoé dans la région des Tannounyan. C’était dans l’après-midi du mercredi 20 aout 2025.

De l’entrée de la ville jusqu’à la base du 17e Bataillon d’Intervention rapide (BIR), les soldats ont eu droit à un bain de foule. Hommes, femmes et enfants, à pieds ou à motos, sous le rythme des klaxons et scandant les slogans tels que « Vive le Capitaine Ibrahim Traoré ! » « Vive les FDS ! » « Vive les VDP !», ont accompagné leurs « héros » du jour jusqu’à leur pied à terre.

Ces hommes de retour du front sont composés de militaires du BIR 17 et de Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP). Selon nos informations reçues sur place, ils reviennent du front après y avoir passé 6 mois. Cette zone qui a été victime des agressions terroristes, connait aujourd’hui une grande amélioration de sa situation sécuritaire. Ceci, grâce aux efforts soutenus et conjugués des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des VDP.

Alpha Sékou BARRY

