La loi de programmation énergétique adoptée, en fin de semaine dernière au forceps par le gouvernement français, est l’objet de critiques acerbes et de protestations véhémentes. Selon ses contempteurs, elle va non seulement plomber pour de bon l’économie nationale déjà exsangue, mais pire, multiplier par deux le coût de l’électricité dans un pays où plus de 36% des consommateurs n’arrivent plus à faire face à leurs factures. Une situation ubuesque dans un pays qui « distribuait » l’énergie à ses voisins dans un proche passé et qui se retrouve aujourd’hui en plein marasme avec des délestages dans les grandes villes tandis que les campagnes vivent en mode courant alternatif. Pas si ubuesque que cela à l’analyse, depuis que le Niger a décidé d’être maître de ses matières premières, depuis l’avènement du Président souverainiste Abdramane Tiani.

Tout le monde entier sait désormais que la France faisait son beurre sur le dos de ce pays répertorié parmi les plus pauvres du monde, selon des standards occidentaux, qui peinent à convaincre les Africains en général et les Nigériens en particulier, avec le discours des dirigeants de l’AES qui leur ouvre progressivement les yeux. Du coup, les propos de la première ministre italienne, Georgia Meloni, qui a « décrété » la décrépitude de la France dans un proche avenir, font écho surtout avec les prévisions économiques à moyen terme faites par les experts français eux-mêmes. De ces rapports, il apparaît comme indiqué plus haut que cette crise de l’énergie à venir va gripper ce qui reste du secteur industriel français qui ne pourra pas supporter les cours exorbitants qui en résulteraientt.

Le secteur de l’automobile déjà moribond avec la perte de son monopole africain (fini le temps où tous les gouvernements francophones roulaient dans les carrosses français) et l’émergence de la Chine avec des berlines rutilantes et peu coûteuses va mourir de sa belle mort. Idem pour le secteur aéronautique lui aussi en proie à la concurrence des Américains et bientôt des Russes, Chinois voire Indiens.

Avec un monde rural sacrifié sur l’autel des accords du Mercosur et des universités de moins en moins attractives, la « douce » France va retourner dans sa situation d’autrefois avec des contestations de l’establishment préparant le terrain à une révolution démocratique et populaire. Déjà la révolte des gilets jaunes avait donné le ton, même si elle avait été contenue par les forces de répression du grand capital. Cette fois-ci le raz de marée promet d’être plus dévastateur selon la formule qui veut que ventre affamé n’ait point d’oreilles.

La France est à l’orée d’un bouleversement politique et économique profond et ses escapades prédatrices en Afrique pour récupérer son paradis perdu n’y pourront pas grand-chose, car, les consciences citoyennes s’opposent à tout rétablissement de l’oppression et du pillage. En s’en prenant à nos dirigeants, Paris renforce leur cote d’amour auprès du peuple, et, Tiani, soldat patriote en est l’une des parfaites illustrations. Après avoir déjoué l’intervention impérialiste de fin janvier, il apparaît désormais comme un héros national aux yeux de ses compatriotes qui lui réserve des bains de foule monstres partout où il passe. Son intervention télévisuelle, de vendredi dernier, a mobilisé les foules au-delà de son pays, preuve de sa popularité grandissante.

Logés à la même enseigne, Assimi Goita du Mali et Ibrahim Traoré du Burkina Faso apparaissent plus que jamais comme les rédempteurs de la conscience africaine. Tiani tient donc sa revanche sur Macron dont la fin de mandat va s’apparenter à un chemin de croix avec la guerre de l’énergie à venir. Véritablement, plus rien n’est comme avant sous le soleil du Sahel central.

Boubakar SY