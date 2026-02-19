Burkina Faso: la Douane veut mobiliser 𝟏, 𝟑𝟔𝟕 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐅 𝐂𝐅𝐀 de recettes

Ce jeudi 19 février 2026, la salle Gilbert Zoungrana de la direction générale des douanes a servi de cadre à une rencontre stratégique de haut niveau réunissant le directeur général des douanes et l’ensemble des chefs de bureaux. Au cœur des échanges : une mobilisation totale et structurée autour de l’objectif annuel de 1,367 milliards F CFA de recettes.

Dans un contexte marqué par la Révolution progressiste populaire, cette concertation majeure s’inscrit dans une dynamique de responsabilisation accrue des unités opérationnelles et de consolidation de la culture de performance au sein de l’administration douanière. Face à ses collaborateurs, le directeur général des douanes, l’inspecteur divisionnaire, Yves Kafando, a rappelé avec fermeté que l’atteinte de cet objectif budgétaire constitue à la fois un impératif national, un devoir institutionnel et une contribution stratégique à la résilience économique du Burkina Faso.

Dans son adresse, il a insisté sur la nécessité d’une vigilance permanente, d’un encadrement rigoureux des opérations et d’un renforcement soutenu de la lutte contre la fraude. Il a également appelé à un pilotage quotidien et méthodique des indicateurs de recouvrement, fondé sur l’anticipation, la réactivité et la redevabilité. Les chefs de bureaux ont été exhortés à exercer un leadership affirmé, à innover dans les méthodes de gestion et à optimiser les marges de performance, tout en conciliant efficacement mobilisation des recettes, facilitation du commerce et protection de la société.

Les échanges nourris ont permis d’identifier des leviers d’amélioration concrets, de partager les meilleures pratiques et de renforcer la cohésion du commandement autour d’une stratégie commune orientée vers les résultats. Transparence dans la gestion, discipline opérationnelle, rigueur administrative et culture de l’excellence ont été érigées en piliers de cette nouvelle offensive de performance. A l’issue de la rencontre, un message fort s’est imposé : la direction générale des douanes aborde le cap des 1,367 milliards F CFA avec détermination, méthode et unité d’action. Plus qu’un objectif chiffré, cette ambition traduit la volonté collective de la Douane de jouer pleinement son rôle de levier stratégique dans le financement de l’action publique et dans la consolidation de la souveraineté économique nationale.

La Douane : Honneur-Dévouement-Vigilance

SCRP-DGD