Coopération bilatérale: l’ambassadeur d’Egypte, Mohamed Zakaria Hussein El-Ghazawy, à l’ALT

Le Président de l’Assemblée législative de transition (ALT), Ousmane Bougouma, a reçu en audience, jeudi 19 février 2026, à Ouagadougou, le nouvel ambassadeur de la République arabe d’Egypte au Burkina Faso, Mohamed Zakaria Hussein El-Ghazawy. A cette rencontre, les deux personnalités ont planché sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux Etats.

Le nouvel ambassadeur de la République arabe d’Egypte, Mohamed Zakaria Hussein El-Ghazawy, accrédité au Burkina Faso, poursuit sa ronde auprès des autorités du pays. Dans la journée du jeudi 19 février 2026, il a été reçu en audience par le Président de l’Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma. A sa sortie d’audience, le diplomate Mohamed Zakaria Hussein El-Ghazawy a indiqué que les échanges avec le chef du Parlement burkinabè ont porté sur les relations de coopération entre l’Egypte et le Burkina qui, selon lui, sont des pays frères et qui entretiennent de très solides relations de fraternité.

« C’est une visite de courtoisie pour voir ensemble, comment on peut développer les relations entre les deux pays, dans le domaine législatif et les autres domaines concernés », a-t- il souligné. Au nombre des domaines de coopération entre le Burkina Faso et l’Egypte , il a cité le transport, l’éducation, la jeunesse, entre autres. Mohamed Zakaria Hussein El Ghazawy a présenté ses lettres de créance au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré le 5 décembre 2025.

Soumaïla BONKOUNGOU

& Adama NIKIEMA