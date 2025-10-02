36e Tour du Faso: sous le signe de la résilience et des performances sportives

Le compte à rebours est lancé pour la 36e édition du Tour du Faso, prévue du 24 octobre au 2 novembre 2025. Le Comité national d’organisation (CNO) a officiellement dévoilé les contours de l’événement lors d’une conférence de presse à Ouagadougou, hier jeudi 2 octobre 2025.

Le 36e Tour du Faso se veut une édition symbole de performance sportive et de résilience nationale. C’est ce qu’a confié le comité d’organisation hier au cours d’une conférence de presse marquant le compte à rebours de cette compétition internationale. La vice-présidente du Comité, Valérie Badolo, a donné le ton. Elle a rappelé l’importance de cette course qui intervient dans un « contexte marqué par le retour progressif de la sécurité et de la paix » dans plusieurs régions du Burkina Faso.

« Le Tour du Faso n’est pas seulement une compétition sportive. Il est le reflet de la résilience de notre peuple. Il témoigne aussi de la capacité du Burkina Faso à se tenir debout, fier et tourné vers l’avenir », a-t-elle déclaré, soulignant la portée symbolique de l’événement. Sur le plan technique, le peloton cycliste s’apprête à affronter un parcours exigeant de 1 155,070 km réparti sur 10 étapes. L’étape inaugurale, Ouagadougou-Koudougou (120,280 km), donnera le ton, le 24 octobre prochain.

Au total, neuf régions seront traversées, réaffirmant la volonté du CNO de faire rayonner l’événement sur l’ensemble du territoire national. L’édition 2025 s’annonce particulièrement disputée avec la participation de douze équipes. Le Burkina Faso alignera trois équipes nationales face à neuf délégations étrangères confirmées : la Belgique, le Bénin, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Maroc, le Niger, le Ghana et le Togo.

Pour améliorer l’attractivité de la compétition et en faire une véritable fête nationale, le Comité a annoncé l’introduction de nouveautés axées sur la culture et l’interaction avec le public : le Village du Tour. Il sera érigé sur le terrain de Wayalghin à Ouaga- dougou. Ce lieu offrira quotidiennement des animations podium, une exposition de produits locaux et la diffusion du résumé de l’étape du jour. L’ambiance culturelle sera renforcée aux arrivées d’étapes par l’animation de troupes traditionnelles issues des localités d’accueil.

Malgré les avancées organisationnelles et les innovations prometteuses, la réussite de cette 36e édition repose sur la mobilisation générale des acteurs économiques. Madame Badolo a ainsi lancé un appel solennel et pressant aux entreprises, institutions et partenaires potentiels : « votre soutien financier, matériel ou logistique est crucial pour assurer la réussite de cette édition et faire rayonner davantage le Tour du Faso ». Elle a insisté sur le rôle de l’événement comme vitrine internationale pour le pays, rappelant que l’entreprise est l’affaire de tous : « ensemble, nous pouvons porter ce projet ambitieux à des sommets encore plus élevés ».

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO