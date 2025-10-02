9e et 10e journées des éliminatoires Coupe du monde 2026: Aziz Ki de retour dans le groupe des Etalons

Le sélectionneur des Etalons, Brama Traoré, a dévoilé, hier 2 octobre 2025 à Ouagadougou, une liste de 25 joueurs pour affronter la Sierra Leone (8 octobre) et l’Ethiopie (12 octobre) en match comptant pour les 9e et 10e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 zone Afrique. Aziz Ki signe son retour dans le groupe des Etalons.

Le Burkina Faso abordera ses deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le 8 et le 12 octobre prochain, respectivement face à la Sierra Leone à Monrovia et l’Ethiopie au stade du 4-Août. Pour ces deux rencontres, le sélectionneur des Etalons, Brama Traoré, a fait appel à 25 joueurs. Groupe quasi similaire à celui des deux précédentes journées, justifiées par le court temps de préparation, « Le Chercheur », au lieu de 4 portiers, opte pour trois.

Clovis Baziomo, le sociétaire de l’Africa Sport n’honorera pas sa 2e sélection. A l’attaque, le sélectionneur des Etalons devra faire sans Cyriaque Irié pour des raisons de santé. Aussi, Arsène Kouassi, pour des questions administratives, devra toujours patienter. Le groupe des Etalons face à la Sierra Leone et l’Ethiopie, c’est aussi des retours. Longtemps absent, Stéphane Aziz Ki signe son retour. Pour justifier ce come-back, Brama Traoré affirme que le milieu de terrain du Wydad de Casablanca répond aux besoins du moment.

« Aziz est un bon joueur. Nous l’avons vu et nous pensons qu’il peut aider à ce moment précis. Nous fixons nos choix par rapport aux adversaires et au plan qu’on veut mettre en œuvre pour les adversaires », a-t-il expliqué. Ouédraogo Ismahila également signe son retour dans le groupe des Etalons. « Il avait montré des insuffisances à un moments donné. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas.

Il a beaucoup excellé. Il peut beaucoup nous aider au milieu de terrain », a laissé entendre « Chercheur » sur la sélection du sociétaire de l’Odense Boldklub. Mohamed Ouédraogo signe également son retour. Tenu en échec (2-2) après avoir mené (2 buts), les Etalons n’entendent plus revivre cette soirée cauchemardesque à Monrovia. Face à la Sierra Léone, Brama Traoré reconnait que ses poulains disputeront un match décisif. « Nous allons jouer un match difficile. Les joueurs en sont conscients.

Soifs d’en découdre, nous avons beaucoup de chance de sortir victorieux », a rassuré le sélectionneur des Etalons. Passé cette journée, le capitaine Bertrand Traoré et ses coéquipiers donne rendez-vous à leur public, le 12 octobre prochain au stade du 4-Août pour la réception de l’Ethiopie. A cette 2e sortie des Etalons après la réouverture du 4-Août, Brama Traoré voit ce prochain match à domicile comme un devoir de satisfaire aux exigences du peuple et du public.

Désormais condamné à lutter pour la 2e place du groupe, le Burkina Faso a obligation de remporter ces deux dernières sorties de ses éliminatoires afin d’espérer figurer parmi les 4 meilleurs 2e au classement pour les barrages. En rappel, les Etalons rentrent en regroupement, le 5 octobre 2025. Le lendemain, ils prendront la direction de Monrovia pour affronter la Sierra Leone, le 8 octobre, avant de revenir accueillir l’Ethiopie, le 12 octobre au stade du 4-Août.

Ollo Aimé Césaire HIEN

Elysée Nikiema

(Stagiaire)

Liste Etalons

Gardiens

Koffi kouakou Hervé

Nikièma Kylian Baasba

Sanou Ladji Brahima

Arrières

Kaboré Issa

Yago Steeve

Tapsoba Edmond Fayçal

Nagalo Adama

Dayo Issouf

Djiga Yacouba Nasser

Ayindé Rachid

0uédraogo Mohamed

Milieux

Simporé Saidou

Zoungrana Mohamed

Badolo Cédric

Tiendrebéogo Josué

Touré Ibrahim Blati

Yoda Abdoul Razack

Ouédraogo Ismahila

KY Stéphane

Attaquants

Traoré Bertrand Isidore

Ouattara Dango Aboubacar

Konaté Mohamed

Kaboré Pierre Landry

Bouda Ousséni

Minoungou Georgi