38e anniversaire du président Thomas Sankara: les Héritiers organisent du 12 au 14 0ctobre une rencontre internationale Carrefour africain Thomas Sankara

Par
BH SIDWAYA
-

Du 12 au 14 octobre 2025, se tient la Rencontre internationale Carrefour africain Thomas Sankara
, organisée à l’occasion de la 38e journée d’hommage au président Thomas Sankara. Cette commémoration offre l’opportunité de renforcer l’ancrage des valeurs sankaristes dans le monde, promouvoir l’unité et la résilience du peuple burkinabè, ceci, tout en réaffirmant l’engagement du pays en faveur d’une Afrique unie, souveraine et prospère. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, Gilbert Ouédraogo. Le thème : « Héritiers de Thomas Sankara : Jeunesse debout! »
L’héritage du père de la révolution demeure, plus de trente ans après son assassinat, un phare qui éclaire les peuples en quête de souveraineté.

