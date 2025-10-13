Xi Jinping : la promotion du développement des femmes est une responsabilité collective de la communauté internationale

La promotion du développement des femmes est une responsabilité collective de la communauté internationale, a déclaré lundi le président chinois Xi Jinping.

Lors de son discours à la cérémonie d’ouverture de la Réunion des dirigeants mondiaux sur les femmes, organisée à Beijing, M. Xi a indiqué que les femmes étaient des créatrices, des promotrices et des héritières importantes de la civilisation humaine.

L’événement de lundi avait pour but de commémorer le 30e anniversaire de la quatrième Conférence mondiale des Femmes tenue à Beijing, selon M. Xi.

Il a ajouté qu’au cours des trois dernières décennies, guidée par l’esprit de la conférence de 1995, la cause mondiale des femmes s’était épanouie, contribuant au progrès de la civilisation humaine.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source: CGTN Français

(photo : Xinhua)