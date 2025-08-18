80e anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise : Hommage à l’histoire, inspiration pour l’avenir

À l’occasion du 80e anniversaire de la victoire dans la Guerre de résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise et la Guerre antifasciste mondiale, ainsi que du 80e anniversaire de la fondation des Nations Unies, Karim Badolo, journaliste africain de CGTN Français, a visité un musée pour ressentir le grand esprit de résistance contre l’agression japonaise nourri par le peuple chinois.

Il y a de cela 80 ans, le peuple chinois, après une résistance farouche, a remporté la victoire de la guerre contre l’agression japonaise. Huit décennies après, la commémoration de cette guerre de résistance est marquée par le symbole de la bravoure et de la mémoire des victimes. Il faut le dire, l’agression japonaise contre la Chine a été dévastatrice. Selon des statistiques disponibles, la guerre a fait plus de 35 millions de victimes militaires et civiles chinoises. Le montant des pertes économiques directes subies par la Chine a dépassé les 100 milliards de dollars, et celui des pertes indirectes, 500 milliards de dollars. Les Chinois ont mené une résistance résolue et intrépide contre les forces japonaises en anéantissant plus de 1,5 million de soldats japonais dans leurs rangs.

A Beijing, le musée du Parti communiste chinois retrace les épisodes marquants de la Guerre de résistance du peuple contre l’agression japonaise. Le peuple chinois a payé un lourd tribut dans cette guerre. Toutefois le sacrifice en valait la peine pour reconquérir la souveraineté et la dignité nationales piétinées.

La Guerre de résistance a soutenu stratégiquement les opérations alliées contre le fascisme sur le champ de bataille européen et dans d’autres parties de l’Asie. Les forces chinoises ont perturbé les offensives du fascisme japonais qui était de connivence avec ceux allemand et italien. La résistance chinoise a constitué une partie importante de la victoire de la guerre antifasciste et a joué un rôle considérable dans la lutte pour la paix mondiale.

En 2020, lors d’un symposium commémorant le 75e anniversaire de la victoire de la Guerre contre l’agression japonaise et de la guerre antifasciste, le président Xi Jinping avait rappelé la gratitude du peuple chinois pour l’aide et le soutien précieux apportés par les pays et les peuples épris de paix et de justice du monde, les organisations internationales et toutes les forces antifascistes. Pour lui, leurs actes touchants et leur noble caractère resteront toujours dans le cœur du peuple chinois.

80 ans après cette douloureuse épreuve, le peuple chinois rend un vibrant hommage aux héros de la résistance. Pour marquer le 80e anniversaire de la grande victoire, un défilé militaire est prévu pour le 3 septembre sur la place Tian’anmen à Beijing. À l’occasion, le président Xi Jinping passera en revue les troupes et prononcera un discours. Au-delà de cette victoire, le peuple chinois a pris conscience de l’importance de l’unité et de la résilience pour bâtir une nation forte et prospère. Plus que jamais, la Chine a fait de la paix et de la stabilité le socle d’un développement harmonieux et équitable. Résolument tournée vers la recherche de la paix, la Chine mise sur des relations de bon voisinage et accentue son ouverture au monde en magnifiant le dialogue des civilisations.

L’épilogue de la Seconde Guerre mondiale contre le fascisme en 1945 a ouvert les yeux de l’humanité sur la nécessité d’œuvrer en faveur de la paix. L’un des événements inspirés par les leçons de cette période meurtrière a été la création de l’Organisation des Nations Unies avec pour objectifs, entre autres, le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

80 ans après, le monde se remémore, partagé entre espoir et amertume. En dépit des efforts consentis en faveur de la paix dans le monde, des conflits complexes, longs et interconnectés, bafouent les principes de l’ONU et mettent à mal même son existence. L’ONU explore encore le chemin de la paix. L’écume d’un monde en crises multidimensionnelles embrume l’horizon d’une coexistence pacifique, compromettant les chances d’une mondialisation bénéfique.