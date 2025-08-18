Senegal : Le vaccin hexavalent finalement adopte diphtérie, tétanos, coqueluche, hépatite B, Haemophilus influenzae de type B (Hib) et poliomyélite

Le vaccin hexavalent, préqualifié par l’Organisation mondiale de la santé en 2024, combine six antigènes individuels qui protègent contre des maladies potentiellement mortelles : diphtérie, tétanos, coqueluche, hépatite B, Haemophilus influenzae de type B (Hib) et poliomyélite. Malgré une résistance initiale et des hésitations, le Sénégal a introduit le vaccin hexavalent avec succès, faisant évoluer les mentalités au niveau local grâce à la communication. Le directeur de la prévention, par ailleurs porte-parole du ministère de la Santé et de l’action sociale du gouvernement sénégalais, Elhadji Mamadou Ndiaye, attribue le succès de la campagne à la stratégie mise en place.

« Les gens ont très bien réagi », dit-il, en insistant sur le fait qu’une planification et une stratégie rigoureuses ont été déterminantes pour dissiper les doutes exprimés quand l’initiative de vaccin hexavalent a été lancée.

Source : Scidev.net