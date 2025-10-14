Action humanitaire dans la région de Nando: une sortie pour mettre en lumière les actions à fort impact

La direction régionale du ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale de la région de Nando, en collaboration avec la direction de la communication et des relations presse a organisé, lundi 13 octobre 2025, à Koudougou, une rencontre d’échanges avec les hommes et femmes de médias. L’objectif était de présenter les grandes lignes d’une sortie de production audiovisuelle prévue, du 13 au 17 octobre 2025, dans la région et de solliciter leur accompagnement pour une meilleure visibilité des actions du ministère.

La salle de réunion de la direction régionale du ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale de Nando a servi de cadre, ce lundi 13 octobre 2025, à une rencontre entre les responsables de la structure déconcentrée, ceux de la Direction de la communication et des relations presse (DCRP) du département et les acteurs des médias locaux. Cette séance d’échanges s’inscrit dans le cadre de la préparation d’une sortie de production audiovisuelle qui se déroulera, du 13 au 17 octobre 2025, dans les provinces du Boulkiemdé, du Sanguié, de la Sissili et du Ziro. Selon le directeur régional de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale de Nando, Roland Omer Kélem, cette initiative vise à mettre en lumière les actions à fort impact menées par le

ministère au profit des popu- lations vulnérables.

Elle permettra notamment de valoriser les efforts du gouvernement en matière de relèvement des Personnes déplacées internes (PDI), d’autonomisation des groupes vulnérables et de promotion de la cohésion sociale et du vivre-ensemble. Les équipes de la direction de la communication du ministère s’attèleront à produire des capsules vidéo et bien d’autres productions mettant en exergue les « success stories » individuelles et collectives, ainsi que les initiatives communautaires et associatives qui contribuent à renforcer la résilience sociale et économique des populations. M. Kélem a salué le travail abattu par les hommes et femmes de médias pour accompagner les actions du gouvernement, et en particulier le département en charge de l’action humanitaire, avant de demander l’appui des médias pendant cette sortie de production sur le terrain.

« Nos partenaires des médias jouent un rôle essentiel dans la valorisation des actions du ministère. Leur appui permettra de mieux faire connaître les efforts consentis par l’Etat et de renforcer la confiance des populations dans les politiques publiques en matière d’action humanitaire », a-t-il souligné. Les journalistes présents ont salué la démarche participative du ministère et ont posé des questions pour avoir plus de précisions sur certains aspects du projet et sur des préoccupations en lien avec l’Action humanitaire dans la région. Comment se fait l’accueil des PDI dans la région de Nando ? Existe-t-il un site d’accueil ?

Quels sont les moyens mis à la disposition des journalistes et de leurs médias pour accompagner la sortie de terrain dans les provinces de la région ? Réagissant à la première question, le directeur régional de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale de Nando a indiqué que les PDI de la région sont placées dans des familles hôtes qui acceptent de les accueillir. La démarche peut être initiée par ses services ou par les principales concernées, à savoir les PDI elles-mêmes, souvent à travers des liens existants entre les familles.

L’administration ne fait que faciliter les choses. S’agissant des moyens mis à la disposition des médias, le représentant de la DCRP, Songobsida César Roambo, a fait savoir que les responsables du département ont prêté une oreille attentive aux doléances en lien avec la mission et que la possibilité de transporter des journalistes n’est pas exclue, mais cela se fera en fonction des places disponibles. Il a ajouté que la liberté est laissée à chaque organe d’accompagner dans la limite de ses moyens. A travers cette initiative, le département de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale entend renforcer la communication autour de ses interventions, mais aussi rendre hommage aux acteurs de terrain qui œuvrent quotidiennement pour soulager les populations en difficulté.

Beyon Romain NEBIE

beynebie@gmail.com