Coupe du DG de l’ONEA: le triomphe de la « zone de résilience », Kaya

La VIe édition de la Coupe du Directeur général de l’Office national de l’eau et de l’assainissement a livré son verdict, le samedi 11 octobre 2025. L’équipe de la Direction régionale de Kaya a été sacrée championne devant la Direction générale en finale. C’est à l’issue d’un match nul et vierge, réglé aux tirs au but (2-1), que Kaya a arraché la victoire, un symbole fort de cohésion. La compétition était placée sous le parrainage du capitaine Martha Céleste Anderson Dékomwin Médah, Directeur de cabinet du président du Faso.

Le terrain de la Direction générale de l’ONEA a été le théâtre du sport et de la convivialité, le samedi 11 octobre dernier, à l’occasion de la VIe édition de la Coupe du directeur général. Huit équipes venues des différentes directions régionales se sont affrontées, mais c’est finalement la Direction régionale de Kaya qui a créé la surprise en remportant le trophée face à l’équipe de la Direction générale es. Le tournoi, qui s’était déroulé en matchs continus depuis la veille pour déterminer les deux finalistes, a culminé avec l’opposition entre la Direction générale et Kaya.

L’engagement était total, même si le match n’a pas offert un grand spectacle technique. Les deux formations se sont rendues coup pour coup, multipliant les occasions de but sans jamais parvenir à débloquer le compteur. Après le score resté nul et vierge, c’est l’épreuve fatidique des tirs au but qui a scellé le sort de la rencontre. Avec un score final de 2 tirs réussis contre 1, l’équipe de Kaya a soulevé le trophée, consacrant une victoire saluée par tous. L’équipe championne a raflé le premier prix, composé d’une enveloppe financière de

250 000 F CFA, un jeu de maillots et un ballon. L’équipe de la Direction générale

finaliste malheureuse a reçu une prime de 200 000 F CFA, un jeu de maillots et

un ballon. L’équipe de la DRO1 (Ouagadougou 1), classée troisième, a empoché 150 000 F CFA et un jeu de maillots. Les équipes classées de la 4e à la 8e place ont toutes reçu un prix d’encouragement de 75 000 F CFA et un ballon.

Le sport au service de la cohésion et de la solidarité à l’ONEA

La finale s’est déroulée en présence de personnalités, dont le ministre de l’Environnement, Roger Barro, patron de l’activité. Dans son allocution, il a félicité le Directeur général pour avoir « respecté la tradition » en organisant cette sixième édition qui consacre la victoire d’une équipe issue de Kaya, une zone de la résilience. Le Directeur général de l’ONEA, Flandion Idrissa Sourabié, a rappelé que l’objectif de cette compétition est de « renforcer l’esprit d’équipe et la cohésion au sein des travailleurs ».

Il a souligné qu’importe le vainqueur, « c’est l’ONEA qui gagne et c’est la solidarité qui gagne ». Le Secrétaire général de l’ONEA et président du comité d’organisation, Blaise Djiguemdé, a appuyé cette idée, insistant sur le fait que cette coupe est un moment privilégié pour la « grande famille » de l’ONEA de se retrouver et fraterniser. Au-delà du football, la VIe édition a été un véritable festival. Une séance d’aérobic a été organisée pour le personnel, suivie d’un match de gala féminin entre l’ONEA et l’AS SONABHY. Enfin, les nombreux invités et le personnel ont eu le plaisir d’assister aux prestations d’artistes de renom, dont Floby et Campus ambiance, clôturant cette journée de manière festive et conviviale.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO