Adhésion aux politiques publiques du gouvernement : les forces vives du Liptako et du Soum s’approprient les Initiatives présidentielles

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, chargé des Ressources animales, Amadou Dicko, a présidé un atelier de présentation des Initiatives présidentielles et de l’Offensive agropastorale et halieutique aux forces vives des régions du Liptako et du Soum, samedi 11 octobre 2025, à Ouagadougou.

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, chargé des Ressources animales, Amadou Dicko, veut que les forces vives des régions du Liptako et du Soum s’approprient les Initiatives présidentielles et l’Offensive agropastorale et halieutique dans le but d’accompagner le développement des deux localités. Dans ce sens, un atelier de présentation de ces outils est organisé par le département en charge des ressources animales, samedi 11 octobre 2025, à Ouagadougou.

Le ministre délégué chargé des Ressources animales Amadou Dicko a indiqué que l’objectif recherché est de renforcer la compréhension et l’adhésion des forces vives de ces régions aux politiques publiques du gouvernement. Le ministre a aussi soutenu que le Liptako et le Soum ont payé le fort prix de la crise sécuritaire, de la désorganisation économique et de la fragilisation du tissu social.

C’est pourquoi, a-t-il justifié, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a voulu que ces Initiatives présidentielles soient portées au plus près des populations. De son avis, elles traduisent la vision d’un Burkina qui se relève par le travail, l’unité et la fierté nationale. « Elles parlent d’éducation, de santé, de sport, de production, d’infrastructures, de communauté et de dignité », a ajouté M. Dicko. Quant à l’Offensive agropastorale et halieutique, le ministre Dicko a précisé qu’elle est le bras économique et doit conduire le Burkina à la souveraineté alimentaire.

La préservation de la paix

« A travers cette Offensive agropastorale et halieutique et ces Initiatives présidentielles, le gouvernement veut faire du Liptako et du Soum des laboratoires du renouveau national, des espaces de relance, de sécurité et de souveraineté », a-t-il assuré. Pour lui, l’heure n’est plus aux constats, mais à l’action. D’où son appel à une marche collective vers la souveraineté et la dignité nationale. « C’est un engagement patriotique pour transformer nos défis en opportunités, et nos souffrances en espérances.

Ensemble, faisons du Liptako et du Soum les symboles d’un Burkina qui se relève, qui produit, qui nourrit et qui croit en lui-même », a-t-il déclaré. Le chargé de mission à la

présidence du Faso pour le compte des deux régions, Ali Bocoum a expliqué qu’en sus de la présentation des Initiatives présidentielles et de l’Offensive agropastorale et halieutique, la rencontre a permis d’échanger sur la contribution des filles et fils des deux régions dans la préservation de la paix.

Pour le conseiller spécial du président du Faso chargé des questions de jeunesse, William Sosthène Sanou, la lutte pour la souveraineté du Burkina est un combat collectif. A cet effet, il a invité les populations des deux régions à relever le défi de la souveraineté alimentaire à travers l’élevage et l’agriculture.

Abdoulaye BALBONE