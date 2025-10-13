Journée mondiale de la vue 2025: le Burkina Faso s’engage pour une vision plus accessible à tous

Le ministère de la Santé a organisé, vendredi 10 octobre 2025 à Ouagadougou, la Journée mondiale de la vue 2025.

La communauté internationale célèbre chaque année, le deuxième jeudi du mois d’octobre, la Journée mondiale de la santé oculaire. Dans ce cadre, le ministère de la Santé a organisé, vendredi 10 octobre 2025 à Ouagadougou, la Journée mondiale de la vue 2025, placée sur le thème national : « Les personnes au cœur de la santé oculaire ».

La représentante du ministre de la Santé, Dr Olivia Angèle Ouédraogo, a rappelé que cette Journée commémorative se veut un appel à l’action, à la sensibilisation et à la mobilisation collective autour de la santé oculaire.

Elle a indiqué que plus d’un milliard de personnes vivent avec une déficience visuelle évitable ou non corrigée, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Le Burkina Faso, a-t-elle souligné, n’échappe pas à cette tendance, avec la prévalence de maladies telles que le glaucome, la cataracte ou encore les erreurs de réfraction non corrigées. S’appuyant sur les données de l’OMS, elle a indiqué qu’au moins 2,2 milliards de personnes dans le monde souffrent d’une forme de déficience visuelle, dont 4,5 millions en Afrique.

Au Burkina Faso, la cécité touche environ 2 % de la population, selon elle.

Elle a, par ailleurs, souligné que la santé oculaire figure parmi les priorités du gouvernement. Pour y répondre, le Burkina Faso s’est doté d’un Plan stratégique national de santé oculaire 2021-2025 et, plus récemment, d’un Programme de santé oculaire rattaché au ministère de la Santé.

Selon elle, parmi les actions entreprises figurent la disponibilité de soins oculaires dans les formations sanitaires de tous niveaux, la formation des ressources humaines spécialisées, l’élaboration de modules de formation continue, ainsi que la tenue régulière de campagnes chirurgicales contre la cataracte.

Toutefois, Dr Ouédraogo a reconnu que de nombreux défis tels que le manque de ressources financières, d’équipements, d’outils de formation, et la faible reconnaissance des métiers auxiliaires de la santé oculaire tels que les opticiens subsistent. Pour elle, un simple dépistage ou une information bien transmise peut changer une vie, redonner l’autonomie, ou permettre à un enfant d’apprendre.

Renforcer l’accès aux soins

Elle a appelé chaque citoyen à devenir un ambassadeur de la santé des yeux, en diffusant les messages de sensibilisation dans les écoles, les marchés, les lieux de

culte et les milieux professionnels. Le parrain de la cérémonie, le professeur Jean Wenceslas Diallo, et par ailleurs président la Société burkinabè d’ophtalmologie, a souligné l’importance de la vue dans nos vies quotidiennes.

Il a salué la démarche du ministère de la Santé pour avoir associé son association à la célébration de cette Journée. Il a précisé que cette société regroupe l’ensemble des acteurs œuvrant dans le domaine de la santé oculaire comme les médecins, attachés, techniciens et professionnels divers. Reconnaissant les efforts du ministère pour intégrer la santé

oculaire dans le paquet de l’assurance maladie universelle, il a exprimé sa fierté et son espoir de voir le Burkina Faso faire de la vue une priorité nationale, au service du bien-être

et du développement humain.

Le directeur pays de l’ONG Light for the World, Etienne Bagré, représentant les partenaires techniques et financiers, a rappelé que la santé oculaire doit être garantie à tous, sans distinction de statut social ou de lieu de résidence.

La vue, a-t-il insisté, est essentielle pour apprendre, travailler et participer à la vie sociale.

Face aux nombreuses maladies oculaires encore évitables, il a souligné la collaboration entre les partenaires et le ministère de la Santé pour renforcer la lutte contre la cécité à travers la formation du personnel, l’équipement des structures, la sensibilisation communautaire et l’accès à la chirurgie de la cataracte pour les plus démunis. Etienne Bagré a salué les efforts du gouvernement, notamment la création du Programme national

de santé oculaire.

Il a réaffirmé la volonté des partenaires d’accompagner ces initiatives.

La célébration de la journée a été marquée par une conférence publique portant sur le thème : « Nos yeux et notre environnement : les écrans sont-ils dangereux pour nos yeux ? » et la visite des stands.

Abibata KARA

(Collaboratrice)