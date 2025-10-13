La maladie de Crohn : les complications nécessitent une prise en charge médicale urgente

La maladie de Crohn est une maladie du tube digestif qui fait partie des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. Elle évolue par poussées imprévisibles dont la fréquence et la sévérité sont variables selon les patients.

La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique du tube digestif. Elle provoque une inflammation et un épaississement de la paroi, ainsi que des ulcères et, parfois, des fissures et des perforations. Ces lésions peuvent affecter l’ensemble du tube digestif, de l’œsophage au rectum. Evoluant par poussées, la maladie de Crohn se traduit par des maux de ventre et des diarrhées qui peuvent persister plusieurs semaines.

Lorsqu’elles durent, ces poussées peuvent entraîner fatigue, anémie, dénutrition et perte de poids.

La maladie de Crohn n’est pas contagieuse. Les symptômes de la maladie de Crohn ne sont observés que lors des poussées. La maladie de Crohn est le plus souvent diagnostiquée chez de jeunes adultes (entre 20 et 30 ans) mais elle est parfois observée chez des enfants et des adolescents ou chez des sujets âgés. Les femmes sont un peu plus souvent touchées que les hommes. Selon la localisation des lésions, on distingue différentes formes de maladie de Crohn. La maladie est dite « colique pure », lorsqu’elle n’affecte que le côlon. Elle se traduit par des diarrhées, la présence de sang dans les selles et des maux de ventre. Elle est dite « iléale pure » si elle n’affecte que l’iléon.

La pathologie se manifeste par des douleurs dans la partie basse du ventre située à droite, des nausées et des diarrhées. Lorsque la maladie de Crohn touche l’œsophage et le début de l’intestin grêle (duodénum), les patients ressentent également des brûlures d’estomac et des renvois acides. Les patients souffrent de maux de ventre (en particulier après les repas), d’épisodes de diarrhée pouvant durer plusieurs semaines, d’émissions de selles contenant du sang (parfois en quantité importante) ou des glaires, ainsi que de nausées, de vomissements et de perte d’appétit. Outre la gêne relative à la vie quotidienne, les patients peuvent également se plaindre de fatigue, parfois associée à de la fièvre ou à une anémie (carence en fer).

Lorsque les poussées durent plusieurs semaines, la personne maigrit et peut présenter des signes de dénutrition. Les complications de la maladie de Crohn peuvent être graves et nécessitent une prise en charge médicale urgente et, parfois, une hospitalisation. La colite aiguë grave est une complication de la maladie de Crohn qui se définit par la présence de plusieurs symptômes sévères : émission de selles sanglantes plus de six fois par jour ; anémie et amaigrissement ; fièvre.

Exclure les fruits pendant les poussées

La colite aiguë grave peut être à l’origine d’une dilatation du côlon accompagnée de fièvre, de maux de ventre et de ballonnements. Elle augmente le risque de perforation du gros intestin et de péritonite (l’infection de la cavité de l’abdomen). Il peut également entraîner des hémorragies importantes. Lorsque la maladie de Crohn est sévère, les parois de l’intestin ont, avec le temps, tendance à s’épaissir ce qui réduit leur diamètre (on parle alors de « sténose »). Ce type de complication peut être grave et nécessiter une hospitalisation en urgence.

Aujourd’hui, il n’existe pas de mesures de prévention qui puissent diminuer le risque de souffrir de la maladie de Crohn. La prévention des rechutes repose sur la mise en place d’un traitement d’entretien. Le tabagisme augmente la sévérité des poussées de maladie de Crohn, leur fréquence, ainsi que la nécessité de recourir à la chirurgie. Les fumeurs qui souffrent de maladie de Crohn ont tout intérêt à cesser complètement de fumer dès le diagnostic de la maladie.

De même, les enfants qui ont une maladie de Crohn doivent, si possible, vivre en milieu non-fumeur. Pendant les poussées, l’alimentation peut avoir une influence sur la sévérité des symptômes. En général, les médecins recommandent d’exclure les fruits et les légumes pendant les poussées. D’autres aliments peuvent aggraver les symptômes mais leur nature dépend de chaque patient.

Ainsi, pendant les poussées, il est intéressant de tenir un journal de son alimentation afin d’identifier ces aliments « aggravants », comme la viande rouge, certaines céréales et les produits laitiers. Les épices et les boissons contenant de la caféine peuvent également aggraver les symptômes des poussées de maladie de Crohn. Le traitement de la maladie de Crohn vise à soulager les symptômes des poussées et à prévenir les rechutes et les complications.

Il peut également mettre en œuvre des mesures chirurgicales. Les personnes qui souffrent de maladie de Crohn font l’objet d’un suivi médical dont la fréquence varie selon la sévérité de la maladie : deux fois par an si tout va bien, une fois par mois voire plus fréquemment pendant les poussées. Au cours du suivi médical, un examen endoscopique (iléocoloscopie) est effectué, qui permet au médecin de mesurer objectivement l’état de l’intestin à l’aide de divers scores de sévérité.

Abdoulaye BALBONE

Source : https://www.vidal.fr/