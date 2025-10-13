Journée de l’excellence scolaire à Bobo-Dioulasso: du réconfort aux orphelins des FDS et VDP

La direction régionale interarmées de l’action sociale et des services psychologiques de la 2e région militaire a organisé, le vendredi 10 octobre 2025, à Bobo-Dioulasso, une journée de l’excellence scolaire des pupilles des FDS et VDP. En plus des kits scolaires, cette activité vise à donner du sourire et du réconfort aux enfants dont les parents ont perdu la vie pour libérer le pays.

Les enfants orphelins des Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que ceux des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) des écoles primaires et secondaires ont reçu des kits scolaires, des vélos et des vivres. C’est avec des mains chargées et le sourire aux lèvres que ces orphelins des combattants tombés au front ont regagné leurs mères ou tutrices venues, après cette journée de l’excellence scolaire organisée à leur intention tenue, le vendredi 10 octobre 2025. Offrir le sourire aux enfants orphelins des

VDP et FDS et les féliciter pour leurs résultats scolaires est d’ailleurs l’objectif recherché par la direction régionale interarmées de l’action sociale et des services psychologiques

de la 2e région militaire.

La directrice régionale, l’adjudant-chef Fatimata Ouédraogo, a expliqué que les enfants primés sont ceux qui se sont inscrits auprès de sa direction et ayant obtenu les meilleures moyennes scolaires à l’issue de l’année scolaire 2024-2025. Elle a exhorté les tuteurs et tutrices de ces pupilles à les accompagner et à prendre soin d’eux. A ces élèves orphelins, l’adjudant-chef Ouédraogo les a invités à toujours bien travailler à l’école. Pour la tenue de cette journée d’excellence, elle a remercié tous ceux qui ont soutenu la deuxième région militaire dans l’organisation.

Le commandant de la 2e région militaire, le lieutenant-colonel Lassané Porgo, a également remercié les donateurs pour leurs gestes qui, non seulement réconfortent les enfants, mais galvanisent également les soldats au front. « Cela nous donne de l’énergie, nous galvanise et nous permet de continuer le combat pour la libération totale de notre territoire national et protéger les personnes et les biens », a-t-il laissé entendre. Il a souhaité qu’en plus des

dons, les bonnes volontés accompagnent les mères ou tutrices de ces pupilles avec des activités génératrices de revenus.

Des remerciements aux donateurs

La marraine de la journée, Mariama Konaté, par ailleurs gouverneure de la région du Guiriko, a également remercié tous ceux qui soutiennent les FDS, les VDP et leurs familles. « Dans ce contexte national où les défis se multiplient et appellent à la résilience, à l’unité nationale et au sens du devoir, chacune de vos contributions trouve tout

son sens. Ces contributions rappellent surtout que derrière chaque acte posé, derrière chaque intention, se cache une responsabilité, un engagement, une promesse silencieuse de servir avec loyauté, rigueur et abnégation », s’est adressé Mme Konaté aux donateurs.

Elle a invité les populations à toujours être solidaires des veuves et des orphelins de ceux qui ont consenti le sacrifice suprême pour défendre la mère patrie. Tout comme le commandant de la 2e région militaire, la marraine a invité à accompagner les veuves avec des projets durables afin qu’elles puissent être des actrices de développement et permettre aux enfants de grandir dans de bonnes conditions. Le représentant des donateurs, Moussa Sanou, a promis d’accompagner la deuxième région militaire pour encourager les forces combattantes et les familles de celles qui ont perdu la vie pour que le pays retrouve son intégralité et son intégrité. Ils ont reçu des attestations de reconnaissance de la 2e région militaire.

Adaman DRABO