Montée des couleurs à l’ENS: un appel à plus d’engagement patriotique

Une cérémonie solennelle de montée des couleurs a eu lieu, lundi 13 octobre 2025 à Koudougou, au siège de l’Ecole normale supérieure (ENS). Une occasion de rappeler aux travailleurs de l’ENS, la nécessité de l’engagement patriotique à l’heure de la Révolution progressiste populaire en cours au Burkina Faso.

Le siège de l’Ecole normale supérieure (ENS) à Koudougou a vibré, hier lundi 13 octobre 2025, au rythme de la montée solennelle des couleurs nationales, une cérémonie hautement symbolique. Dans un contexte national marqué par la Révolution progressiste populaire(RPP) engagée au Burkina Faso, cet acte patriotique a été l’occasion pour la direction de l’ENS de rappeler à l’ensemble du personnel, l’impératif d’un engagement ferme en faveur de la Nation.

Présidée par le conseiller technique, le Dr Ouambi Charles Zongo, représentant le directeur général de l’ENS, le Pr Ouseni So, empêché, la cérémonie s’est déroulée en présence du personnel administratif et des enseignants rassemblés autour du drapeau burkinabè, hissé dans une atmosphère de recueillement et de solennité. Dans son message, celui-ci a mis en lumière la portée symbolique et éducative de cette initiative dans le contexte burkinabè marqué par la RPP.

« Ces couleurs incarnent les luttes du peuple burkinabè, ses espoirs et sa dignité. Que cette montée du drapeau soit pour nous un gage de serment puissant, celui de ne jamais trahir notre Nation », a-t-il dit. Pour les premiers responsables de l’ENS, l’engagement des institutions éducatives dans la dynamique révolutionnaire en cours est un impératif. La direction de l’ENS a appelé l’ensemble des travailleurs de l’Ecole à incarner, dans leurs actes quotidiens, les idéaux de justice sociale, d’intégrité et de discipline, comme le veut la nouvelle dynamique.

Le conseiller technique, au nom du directeur général, a salué la mobilisation des travailleurs et les a invités à intégrer la montée des couleurs comme un rendez-vous à la fois civique et pédagogique. La cérémonie s’est achevée sur une note de fierté collective, marquée par l’hymne national entonné d’une seule voix, comme un serment renouvelé d’un engagement sans faille pour la Patrie. L’ENS est un établissement public de l’Etat à caractère scientifique, culturel et technique, résultant de la fusion de l’ex-Ecole normale supérieure de Koudougou (ENS-K) et de l’ex-Institut des sciences (IDS).

L’ENS est chargée de la formation initiale et continue des personnels enseignants du post-primaire et du secondaire dans toutes les disciplines de l’enseignement général, y compris l’éducation physique et sportive, ainsi que de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, des encadreurs pédagogiques de l’éducation de la petite enfance, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire et des personnels de l’administration, de la vie scolaire et de l’orientation scolaire et professionnelle.

Beyon Romain NEBIE

beyneibei@gmail.com