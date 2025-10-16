Agence de promotion de l’expertise nationale : des experts agréés élaborent un document de plaidoyer

L’Agence de promotion de l’expertise nationale (APEN) organise, du 13 au 17 octobre 2025, à Koudougou, un atelier d’élaboration d’un document de plaidoyer pour la mise en œuvre des recommandations issues du premier Forum national des experts agréés, tenu l’année dernière.

Un an après le premier forum des experts agréés, tenu en novembre 2024 sur le thème : « Expertise nationale : état des lieux, place et rôle dans le développement socio-économique du Burkina Faso », l’Agence de promotion de l’expertise nationale (APEN) veut passer à l’action. En effet, une quinzaine d’experts agréés sont réunis, du 13 au 17 octobre 2025, à Koudougou, pour élaborer un document de plaidoyer pour la mise en œuvre des recommandations issues du forum de Ouagadougou.

Selon le président de l’assemblée générale des experts agréés de l’APEN, Noufou Gnampa, la rencontre a pour objectif de proposer des mécanismes de mise en œuvre des différentes recommandations à travers un document de plaidoyer destiné à servir d’outil d’aide à la décision pour les autorités nationales, afin de donner suite aux recommandations formulées. Il a ajouté que ce plaidoyer sera un outil d’influence et de mobilisation pour faire de l’expertise nationale un véritable levier de souveraineté et de développement. Selon la secrétaire exécutive de l’APEN, Sylvie Méda, plusieurs recommandations avaient été formulées lors de ce forum et des engagements pris par les experts.

On peut citer, entre autres : le reversement effectif aux experts des missions ou prestations privées exécutées par l’Administration publique ; l’application effective de la loi et de ses décrets d’application concernant la profession d’expert ; l’appui aux initiatives des experts pour la création d’emplois au profit des jeunes ; ainsi que le soutien de l’Etat à la promotion des produits nationaux d’expertise. De leur côté, les experts se sont engagés à développer l’expertise endogène afin de soutenir le processus de développement initié par le gouvernement et à accompagner les acteurs de l’expertise endogène à adhérer à l’APEN. Au cours de ces travaux, il s’agit de proposer des documents qui seront des outils d’aide à la prise de décision.

« Il ne s’agit pas de propositions abstraites, mais plutôt de documents qui proposent des mécanismes opérationnels qui, une fois adoptés, peuvent être systématiquement mis en œuvre au profit des experts agréés », a fait savoir Mme Méda. De l’avis de Sylvie Méda, l’expertise burkinabè est excellemment appréciée à l’international, mais elle a besoin de plus d’accompagnement de l’Etat et de plus de visibilité afin qu’elle soit plus compétitive. Et d’ajouter que c’est ce à quoi elle et son équipe s’attellent au niveau du secrétariat exécutif de l’APEN.

Beyon Romain NEBIE