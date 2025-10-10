Audience du Président du Faso avec les investisseurs: Le Burkina Faso est une opportunité d’investissements

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a échangé ce vendredi matin avec une délégation d’investisseurs participant au 1er Forum international « Investir au Burkina Faso », lors d’une audience au Palais de Koulouba, le 10 octobre 2025.

Le Président du Faso a salué la participation de tous ces investisseurs à ce forum international, qui a enregistré plus de 1 200 participants dont 400 investisseurs de 48 nationalités différentes en dépit des discours pessimistes de certaines officines hostiles à notre pays.

Pour le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, ce premier forum est une opportunité pour les investisseurs étrangers de mieux comprendre le Burkina Faso dans sa dynamique actuelle en vue de mieux investir.

Un arsenal juridique favorable

Le Président du Faso a indiqué aux investisseurs que notre pays dispose de plusieurs atouts pour des investissements plus sécurisés. Il s’agit entre autres, d’un arsenal juridique qui protège les investissements aussi bien nationaux qu’étrangers et un climat des affaires très propice.

« Il y a beaucoup d’opportunités au Burkina Faso et nous sommes là pour accompagner de manière durable, dans le respect du Code des investissements du Burkina Faso », souligne le Chef de l’État.

Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a exhorté les investisseurs à bannir la corruption sous toute ses formes, tant dans la recherche que dans l’exécution des marchés publics. « Aujourd’hui nous sommes en Révolution. Personne n’a besoin d’user de corruption pour obtenir un agrément et investir dans notre pays. Nous faisons les choses de façon transparente », soutient le Président TRAORÉ qui met en garde les éventuels adeptes des pratiques douteuses, surtout dans l’administration publique.

Direction de la communication de la Présidence du Faso