BAC 2025: l’orpaillage fait baisser le nombre de candidats dans le Kourittenga

Le haut-commissaire du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a officiellement lancé, dans la matinée du mardi 24 juin 2025, à Koupéla, dans le Centre-Est, l’administration des épreuves écrites du baccalauréat

C’est parti pour les épreuves écrites du baccalauréat 2025 dans le Kourittenga, région du Centre-Est. En effet, dans la matinée du mardi 24 juin 2025, au lycée mu- nicipal de Koupéla, le haut-commissaire de la province, Moctar Ilboudo, a donné le coup d’envoi officiel des épreuves écrites de l’examen. Pour le directeur provincial en charge de l’enseignement secondaire du Kourittenga, Dieudonné Belemsigri, sur les 2 466 candidats inscrits cette année au baccalauréat dans sa circonscription administrative, l’on dénombre 1 386 filles et 1 080 garçons, 59 candidats déplacés internes y composent également.

Selon lui, les statistiques en termes de postulants au Bac 2025 connaissent une légère baisse d’environ une centaine par rapport à l’année passée. A écouter M. Belemsigri, cette diminution du nombre de candidats à l’examen serait due à l’orpaillage qui attire bon nombre d’élèves qui délaissent les classes. C’est pourquoi, il a saisi l’occasion pour interpeller toute la com- munauté éducative et les parents d’élèves à œuvrer pour que les élèves restent à l’école.

D’après le premier responsable en charge de l’enseignement secondaire du Kourittenga, pour pallier ce fléau, il faut des sensibilisations et de la répres- sion pour amener les trafiquants d’enfants à comprendre qu’ils ne doivent pas continuer sur cette lancée. Il a rappelé que cette année, en plus du bac- calauréat général qui se compose dans sa province, le Bac professionnel y est aussi administré. Il s’agit, selon lui, du Bac agricole dont le nombre de candi- dates se chiffre à cinq filles notamment. Le haut-commissaire Ilboudo a dit être venu avec les corps constitués de sa province pour encourager les candidats.

« Nous les avons conseillés de se départir de la fraude et de la tricherie. C’est un comportement qui ne les honore pas et est passible de sanctions. Nous les avons exhortés également à faire confiance en eux-mêmes, à ce qu’ils ont appris tout au long de l’année », a indiqué M. Ilboudo. Celui-ci a aussi félicité l’ensemble des acteurs mobilisés pour la gestion de cette session 2025. « Jusqu’ici tout se passe bien », a-t-il rassuré. Le premier responsable du Kourittenga a dit nourrir l’espoir qu’au soir de l’examen, les résultats seront à la hauteur des attentes. Au total, pour cette année, le Kourittenga dispose de 11 jurys répartis dans trois centres, à savoir celui de Gounghin avec deux jurys, le centre de Koupéla avec six jurys et celui de Pouytenga qui regorge trois jurys.

Noufou KINDO