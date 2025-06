BAC: 901 candidats vont à l’assaut du baccalauréat au Sahel

Le gouverneur de la région du Sahel, Abdoul Karim Zongo, a lancé les épreuves du baccalauréat, le mardi 24 juin 2025 à Dori. 901 candidats répartis dans cinq jurys composent dans la région du Sahel.

901 candidats vont à l’assaut du baccalauréat session 2025 dans les provinces de la région du Sahel. Lors du lancement des épreuves écrites, le 24 juin 2024, le directeur régional de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique du Sahel, Salif Porgo, a précisé qu’il y a 415 filles et 486 garçons répartis dans cinq jurys dont trois à Dori et un respectivement à Djibo et Gorom- Gorom.

A l’entendre, les candidats sont issus des séries A4, C, D et trois filières du baccalauréat professionnel notamment en agriculture, en transformation de la viande et de l’œuf et en énergie solaire. De son avis, l’administration des épreuves est la résultante des efforts conjugués de plusieurs acteurs dont les enseignants et le personnel d’appui ainsi que les Forces de défense et de sécurité (FDS). « Chacun a joué un rôle primordial depuis le début de l’année jusqu’à l’administration des épreuves. Je pense aux FDS qui ont assuré l’héli- portage et l’acheminement des sujets dans tous les centres d’examen. Il y a également mes collaborateurs qui ont consenti un énorme sacrifice pour que nous puissions être là ce matin », a-t-il témoigné.

A l’issue de l’ouverture de l’enveloppe contenant la première épreuve le gouverneur de la région du Sahel, Abdoul Karim Zongo, a prodigué de sages conseils aux différents candidats avant de leur souhaiter une bonne chance. Il a exhorté les candidats à bien travailler pour obtenir non seulement leurs examen, mais également permettre à la région d’avoir de très bons résultats en vue d’occuper une « place honorable » sur le plan national.

Il a révélé qu’après la proclamation des résultats, les meilleurs élèves dans chaque série seront récompensés. A ce sujet, M. Zongo a affirmé que les prix seront essentiellement des engins à deux roues et des ordinateurs. A l’adresse des pro- fesseurs et encadreurs, il leur a exprimé toute sa reconnaissance pour le travail abattu en partageant leurs savoirs avec les plus jeunes. Par ailleurs, il a remercié les FDS pour leur accompagnement dans l’organisation du baccalauréat dans sa circonscription administrative.

Souaibou NOMBRE