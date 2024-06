Le projet « Voix et leadership des femmes » a organisé le 25 juin 2024, à Ouagadougou, une conférence de presse pour présenter le bilan des travaux de groupes de co-développement violences faites aux femmes et aux filles (VFF) et Participation politique des femmes (PPF). Avec l’accompagnement financier de l’Affaires Mondiales Canada, le projet est porté par l’ONG « OXFAM ».

Depuis 2019, Oxfam met en œuvre le projet « Voix et Leadership des Femmes » (VLF) avec l’accompagnement financier de l’Affaires Mondiales Canada (AMC). Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de travail annuel 2022-2023, le projet « Voix et leaderships des femmes » a accompagné la mise en place et l’animation des groupes de co-développement pour la jouissance des droits des femmes. L’objectif de cette mise en place des groupes était de renforcer les capacités des organisations de défense des droits des femmes (ODDF) par le développement d’une approche d’apprentissage axée sur les interactions entre les organisations pour répondre à des problèmes propres aux ODDF.

Selon Jérémie Compaoré, chargé de suivi et évaluation du Centre de recherche et d’intervention en genre et développement (CRIGED), le projet VLF a permis, entre autres, de mettre en réseautage les différentes organisations, la prise en charge holistique des survivants des violences basées sur le genre, d’identifier les difficultés d’accès aux services de santé de la reproduction et la participation politique des femmes au Burkina Faso.

Pour Gisèle Dabré/Tiendrebeogo de l’association Alliance femme (AFem), il ressort du bilan des activités menées que l’année 2022 a enregistré 11116 cas de violences basées sur le genre dont 8764 femmes et 2352 hommes.

Le projet a touché plus de 180 000 personnes mais plusieurs défis et perspectives restent encore pour le projet qui a pris fin ce 20 juin dernier. Ce sont consolider les acquis du projet à travers les groupes de co-développement, poursuivre des réunions mensuelles sur divers thématiques, élaborer un plan d’action annuel de plaidoyer, chercher et trouver des stratégies de financement et/ou d’appui technique d’action de chaque groupe.

Hubert BADO