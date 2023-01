Approvisionnement en eau potable : « Puits de Jacob » pour étancher la soif des populations des Cascades

Le diocèse de Banfora a organisé, sous la présidence de l’évêque de Banfora, Mgr Lucas Kalifa Sanou, une cérémonie de transfert officiel du matériel d’un atelier de forage, le vendredi 13 janvier 2023.

Le diocèse de Banfora dispose désormais d’un atelier de forage acquis grâce à un partenariat avec la Fondation Aurora et le Mouvement Shalom en Italie. Il s’agit de l’entreprise « Puits de Jacob ». La cérémonie de transfert officiel du matériel de cet atelier a eu lieu, le vendredi 13 janvier 2023 à Banfora.

A entendre les initiateurs, « Puits de Jacobs » se donne comme ambition d’être dans la cité du Paysan noir, un acteur majeur dans la mission de fournir de l’eau en quantité et en qualité aux populations. Il s’agira pour cette structure de faire de l’implantation, les forassions jusqu’à 150 mètres de profondeur, l’essai de pompage, la construction de superstructures, la fourniture et l’installation des pompes et châteaux, la réhabilitation de forages et l’irrigation goutte-à-goutte.

Selon le directeur de l’entreprise, l’abbé Didier Samné, l’entreprise pourra accompagner les populations dans la recherche d’eau potable même avec des moyens limités. A son actif, l’entreprise a déjà 50 forages réalisés avec 6 négatifs. Pour l’évêque de Banfora, Lucas Kalifa Sanon, le transfert officiel du matériel de forage au diocèse de Banfora répond au « cri du cœur d’une partie de l’humanité qui réclame de l’eau, comme Jésus lui-même au puits de Jacob dans l’évangile ».

D’où le nom que nous avons donné à l’entreprise, « Puits de Jacobs », aux dires de Mgr Sanon. Dans sa mise en œuvre, la Fondation Aurore est le partenaire financier et le Mouvement Shalom, le partenaire technique de l’entreprise de forage « Puits de Jacobs ». Selon le fondateur de Shalom, Don Andréa Christiani, c’est une satisfaction pour lui de se retrouver parmi une population qui fait preuve de résilience. A l’en croire, sa fondation mène des actions d’amitié et de solidarité au Bukina Faso depuis 35 ans.

Mamadou YERE