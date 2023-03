Centre national de semences forestières : un sanctuaire de la biodiversité

Une banque-copie en Angleterre

Lors des inondations du 1er septembre 2009, outre des équipements, le CNSF a perdu environ 6 tonnes de semences. Pour parer à toute éventualité, dans le cadre du projet Seed Bank, le centre a signé en 1998 une convention de partenariat avec le Royal Botanique Garden of Kew au Royaume-Uni ; ce qui lui a permis d’y envoyer des copies de ses semences pour conservation. Ainsi, plus de 1 120 échantillons de semences de plus de 880 espèces issus d’environ 110 familles de végétaux burkinabè y sont stockés.

En sus de ce partenariat, le CNSF collabore, dans les domaines de la formation, de la recherche, de l’encadrement des étudiants, du renforcement des capacités techniques, avec plus d’une trentaine de centres de recherches, d’universités nationales et européennes et d’institutions internationales. Depuis sa création, le Centre a formé plus de 10 mille acteurs forestiers nationaux et étrangers. On peut citer, entre autres, des cadres, techniciens et producteurs ghanéens, kényans, tanzaniens, malgaches, ivoiriens, maliens, nigériens, béninois, togolais, sénégalais, guinéens et des stagiaires français, suisses, hollandais, autrichiens.

M. S