Conservation des vaccins : du matériel de plus d’un milliard F CFA réceptionné

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), avec le soutien financier de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), a offert du matériel de conservation solaire au ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, le mardi 21 mars 2023, à Ouagadougou dans le cadre de son Programme élargi de vaccination.

Pour optimiser la gestion efficace des vaccins dans le cadre du Programme élargi de vaccination (PEV) du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a offert du matériel solaire de conservation des vaccins, le mardi 21 mars 2023, à Ouagadougou. Ce don ,obtenu grâce au soutien de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) ,est composé de 120 congélateurs, 100 réfrigérateurs et de 1000 glacières porte-vaccins pour une valeur de plus d’un milliard FCFA. Le représentant adjoint de l’UNICEF au Burkina Faso, James Mugajua, a déclaré que ces équipements permettront de maintenir les acquis du PEV pour la réduction des décès dus aux maladies infectieuses évitables et au retard de développement cognitif des enfants. Toute chose, a-t-il ajouté, qui accompagne ainsi un plein épanouissement des enfants et les progrès dans l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD). James Mugaju a ainsi salué l’engagement renouvelé de l’USAID aux côtés de l’UNICEF pour l’appui à l’intégration de la routine de la vaccination contre la COVID-19. Il a aussi félicité le gouvernement et l’ensemble du personnel médical pour les efforts consentis dans la lutte contre les maladies infectieuses et la COVID-19. La représentante -pays de l’USAID au Burkina Faso, Alyson Mc-Farland, a souhaité que cette contribution puisse apporter un soulagement au besoin de maintien de la chaine de froid du PEV. Selon elle, chaque individu dans ce pays, quelle que soit sa localité, mérite d’avoir accès aux vaccins. Car, a-t-elle soutenu, ils sont essentiels à une bonne santé, garant fondamental de la sécurité.

Du matériel à point nommé

Pour le ministre en charge de la santé, Robert Kargougou, ce lot de matériel de conservation est à saluer à juste titre. En effet, a-t-il relevé, malgré les remarquables efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires avec le déploiement de près de 1500 réfrigérateurs solaires homologués par l’OMS, environ 800 formations sanitaires attendent encore d’en disposer. Robert Kargougou a ajouté que ce matériel de stockage s’inscrit comme l’une des priorités stratégiques du programme pour l’immunisation à l’horizon 2030. « L’objectif est de garantir des chaines d’approvisionnement de qualité pour les vaccins et produits du programme de vaccination et une gestion efficace des vaccins dans le système de prestation », a déclaré M. Kargougou. Il a remercié les donateurs dont le geste vient combler les gaps du ministère en matière de chaine de froid dans ses programmes de vaccination pour des soins de qualité. Il a, par ailleurs, insisté que la vaccination constitue une intervention majeure et un moyen pour épargner les enfants de certaines maladies évitables. M. Kargougou a rassuré de veiller personnellement à un déploiement rapide et équitable de ce matériel précieux qui fera l’objet d’une utilisation parcimonieuse en vue de relever les défis sur le terrain.

Yasmina Andréa SAWADOGO (Stagiaire)