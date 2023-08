Décès Henri Konan Bédié : le gouvernement burkinabè présente leurs condoléances

Le chef du gouvernement Burkinabè, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela et le Président de l’Assemblée législative de Transition, Dr Ousmane Bougouma ont rendu hommage, vendredi 4 août 2023 à l’ambassade de la Côte d’Ivoire au Burkina Faso, à l’ancien président de Côte d’Ivoire, Henri Konan Bédié.

Le gouvernement burkinabè est solidaire de la Côte d’Ivoire en deuil à la suite du décès de l’ancien président ivoirien, Henri Konan Bédié, le mardi 1er août dernier. Le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, lui a rendu un dernier hommage, dans la matinée du vendredi 4 août 2023 à l’ambassade de la Côte d’Ivoire au Burkina Faso. A l’occasion, il a laissé un message dans le livre de condoléances. Pour le chef du gouvernement, c’est avec une vive émotion qu’il a appris la terrible nouvelle du décès de l’ancien président de la république de la Côte d’Ivoire. En cette période de deuil, il a dit venir présenter, au nom du Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, de l’ensemble du gouvernement et du peuple Burkinabè ses plus sincères condoléances aux familles biologique et politique du regretté. « Je rends un vibrant hommage à l’homme d’Etat exceptionnel qu’il a été. En effet, le Président Henri Konan Bédié a été une figure emblématique de la vie politique ivoirienne et laisse derrière lui, un héritage remarquable en tant que président de la république et leader de parti. Durant son magistère (1993-1999), il a, avec dévouement, œuvré pour le raffermissement des relations entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. En cette période difficile, je demeure dans la douleur et le chagrin aux côtés de la famille et du peuple ivoirien. Je formule le vœu qu’il puisse reposer en paix sur la terre de la Côte d’Ivoire qu’il a tant aimée et servie », a-t-il confié. A la suite du Premier ministre, le Président de l’Assemblée législative de Transition, Dr Ousmane Bougouma, a, à son tour, salué la mémoire de Henri Konan Bédié, dans la soirée du vendredi 4 août 2023, à l’ambassade de la République de Côte d’Ivoire. Dans le livre de condoléances, Dr Bougouma a mentionné que le disparu a été un digne successeur du père de la Nation ivoirienne, le Président Félix Houphouët Boigny. « Vous avez vécu autour de 89 ans comme lui, près d’un siècle utile à votre pays, à l’Afrique et au reste du monde. Vous serez dans la mémoire collective de la République de Côte d’Ivoire. Adieu grand homme, défenseur de la paix. Que votre âme repose en paix et puisse Dieu veiller sur la République de Côte d’Ivoire pour une paix durable », a-t-il écrit dans le livre.

Evariste YODA

Gustave Konaté (Stagiaire)