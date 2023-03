Trafic d’enfants : Deux individus appréhendés à Ouagadougou par la Police municipale

La police municipale de Ouagadougou a indiqué, le vendredi 24 mars 2023, avoir interpellé deux individus suspects au sein de la gare de l’Ouest pour « trafic d’enfants ».

Les victimes, selon le service d’information et de communication de la Police municipale, sont âgées de 12 et 15 ans et proviennent de localités rurales.

Le mode opératoire des mis en cause consistait à accoster les mineurs à qui ils faisaient des offres d’emploi à l’extérieur du pays. Profitant de leur vulnérabilité, ils prenaient soin des enfants jusqu’au jour du voyage.

Cette opération a été un succès en partie grâce à la collaboration des différents acteurs de la gare, se réjouie la Police municipale dans son poste Facebook.

Les individus mis aux arrêts ont été remis aux services compétents en matière de protection de l’enfance.

Sidwaya.info