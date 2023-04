Transport aérien : Liz aviation dans les airs entre Bobo-Dioulasso et Ouagadougou

L’aéroport international de Bobo-Dioulasso a accueilli les premiers passagers de Liz aviation du groupe Etablissement Bonkoungou Mahamoudou et fils (EBOMAF), le jeudi 27 avril 2023. Né de Liza transport international (LTI), Liz aviation va désormais desservir les villes de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou 7 jours sur 7.

Jeudi 27 avril 2023. Il est 12 heures 00 à l’aéroport international de Bobo-Dioulasso. Liz aviation international du groupe Etablissement Bonkoungou Mahamoudou et fils (EBOMAF) se pose sur le tarmac avec à son bord les premiers passagers . Parmi eux, le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Roland Somda, et son collègue de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emanuel Ouédraogo. Désormais, cette compagnie va desservir Bobo-Dioulasso et Ouagadougou 7 jours sur 7. « Liz aviation est une compagnie composée de deux avions de 70 places faisant la ligne Bobo-Ouaga-Bobo du lundi au dimanche, soit 7 jours sur 7 », a fait savoir la porte-parole du Directeur général (DG) de Liz aviation, Djamila Nadège Ilboudo. Le service H24 de l’aéroport international de Bobo-Dioulasso (un vol par jour et 24h/24), lancé le jeudi 20 avril dernier, devient une réalité avec ce vol inaugural de Liz aviation. « Avec ce vol inaugural de Liz aviation, l’on pourra faire Bobo-Ouaga 7jours/7. C’est vraiment un ouf de soulagement », s’est réjoui le ministre en charge des transports. L’un des premiers passagers de Liz aviation, le ministre Somda rassure de la qualité de cet aéronef. « Nous avons fait un voyage paisible dans de bonnes conditions et dans le temps record de moins d’une heure. Avant d’embarquer, nous avons été rassurés que ce sont des appareils certifiés aux normes internationales. Une fois à bord, nous avons découvert que c’était une réalité », a-t-il rassuré.

Bientôt dans la sous-région

Pour le représentant de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), Abdoulaye Ouédraogo, le lancement officiel des activités de Liz aviation est un signe d’espoir pour la redynamisation de l’aéroport international de Bobo-Dioulasso. « Il y a une semaine, nous rassurions les compagnies aériennes et les exploitants d’aéronefs à les recevoir sur cette plateforme aéroportuaire 24h/24. Ce message a été entendu par Liz aviation international qui a lancé le démarrage de ses activités ce jour sur cet aéroport. Ce démarrage est un signe d’espoir de la relance effective de la redynamisation de l’aéroport international de Bobo-Dioulasso », s’est convaincu Abdoulaye Ouédraogo.

C’est la même lueur d’espoir pour le représentant de la délégation consulaire des Hauts-Bassins, Bassiaka Coulibaly. « Le rêve de voir la capitale économique du Burkina Faso (ndlr Bobo-Dioulasso) desservie par des vols réguliers et quotidiens est aujourd’hui une réalité. Liz aviation donne ainsi une lueur d’espoir de la connectivité aérienne de Bobo-Dioulasso à Ouagadougou », s’est exprimé Bassiaka Coulibaly. En félicitant les premiers responsables de Liz aviation, la représentante du gouverneur des Hauts-Bassins, Mariama Konaté, a souhaité que la flotte du groupe EBOMAF puisse bientôt relier Bobo-Dioulasso à d’autres chefs-lieux de région. « Désormais, Liz aviation a l’opportunité d’opérer en toute heure sur le tarmac international de Bobo-Dioulasso. Mon vœu le plus cher est que cette desserte ne se limite pas seulement à l’axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso mais s’étende à d’autres chefs-lieux de région », a souhaité Mariama Konaté. Après l’axe Bobo-Dioulasso-Ouagadougou, Liz aviation, selon son directeur général, Moussa Diarra, va survoler le ciel togolais. Nouveau-né du groupe EBOMAF, la compagnie Liz aviation remonte dans les années 2012 avec la création de Liza transport internationale (LTI).

Kamélé FAYAMA