Brigade Mobile de Contrôle économique et de la Repression des Fraudes: STOP à la spéculation sur les motos : la BMCRF scelle des magasins.

Les vendeurs de motos ont été sommés de présenter leurs factures d’achat, leurs reçus de vente et de déclarer leurs lieux de stockages. Les documents ont été confrontés sur place, révélant des écarts significatifs entre les prix affichés et ceux réellement appliqués. Des hausses jugées excessives et injustifiées ont été constatées.

Face à ces irrégularités, plusieurs dépôts, lieux de vente et magasins ont été immédiatement scellés. Ces fermetures resteront en vigueur jusqu’à ce que les responsables reviennent à des pratiques tarifaires conformes.

La BMCRF rappelle que la traque des motos vendues en dehors du circuit légal est bel et bien lancée et se poursuivra sans relâche sur toute l’étendue du territoire. Les acteurs du secteur sont invités à faire preuve de responsabilité et à revenir à de meilleures pratiques, dans l’intérêt de la population.

Dans tous les cas, la BMCRF se réserve le droit de réprimer toute tentative de surenchère sur les motos.

Monsieur Sanibè FAHO, Coordonnateur Général de la BMCRF, appelle par ailleurs la population à dénoncer tout commerçant qui s’adonnerait à des pratiques spéculatives aux numéros suivants : 80 00 11 84 / 80 00 11 85 / 80 00 11 86

La BMCRF, la garantie d’une concurrence saine et loyale.