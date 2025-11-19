9e édition du concours d’excellence en production médiatique sur les DSSR/PF: les nominés sont connus

L’Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou (UCPO) et l’ONG RAES ont annonce le 12 novembre 2025, à Dakar au Sénégal, à travers un communiqué de presse, les nominés de la 9eme édition du concours d’excellence en production médiatique. Sur les quatre catégories du concours, à savoir : la presse en ligne et blog, la radio, la télévision et la presse écrite, plus de 150 productions ont été évaluées par un jury international. Les nominés viennent du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Sénégal.

Les lauréats des 1er et 2eme prix de chaque catégorie seront annoncés lors de la RAPO 2025 prévu du 16 au 18 décembre 2025

Liste des nominés :

Nominés / Prix Presse en ligne et blog

M. Silvère Bossiei , journaliste à Agence de presse radio et audio (Côte d’Ivoire), pour son article intitulé : « Santé sexuelle et autisme : briser le mur du silence pour protéger l’invisible – Enquête sur une urgence de santé publique en Côte d’Ivoire », publié par Agence de presse radio et audio.

M. Baguiri Chamsou-Dine Koto, journaliste à DD News (Bénin), pour son article intitulé :« DSSR en zone rouge : garantir l'essentiel coûte que coûte », publié par DD News.

Nominés / Prix Radio

Mme Cristel Hounkpatin , journaliste à Radio Peace FM (Bénin), pour son émission intitulée :« Marginalisées mais porteuses de droits universels : santé sexuelle, reproductive et planification familiale, cas des femmes handicapées », diffusée sur Radio Peace FM.

M. Faïshal Ouedraogo, journaliste à Studio Yafa (Burkina Faso), pour son émission intitulée : « L'avortement clandestin au Burkina Faso », diffusée sur les radios partenaires de Studio Yafa.

Nominés / Prix Télévision

M. Rodrigue Guel , journaliste à Burkina Info (Burkina Faso), pour son émission intitulée : « Contraception / Vasectomie : une solution masculine encore peu explorée », diffusée sur Burkina Info.

M. Cheick Oumar Mariko, journaliste à Joliba TV News (Mali), pour son émission intitulée : « Droits à la santé sexuelle et reproductive au Mali : les aides ménagères, oubliées de la planification familiale », diffusée sur Joliba TV News.

Nominés / Prix Presse écrite

Mme Aminata Djibo , journaliste à L’Essor (Mali), pour son article intitulé :

« Fistule obstétricale : quand donner la vie vire au cauchemar », publié dans L’Essor.

Mme Maïmouna Gueye, journaliste au journal Le Soleil (Sénégal), pour son article intitulé : « Mobilité, communication, équipements médicaux… focus sur des freins à un accès équitable des femmes handicapées aux services de santé reproductive », publié dans Le Soleil.

Les lauréats des premiers prix de chaque catégorie recevront une somme d’un million (1 000 000) FCFA et seront invités à la cérémonie de remise des prix. Les seconds recevront chacun une somme de cinq cent mille (500 000) FCFA. Les prix seront décernés lors d’une cérémonie officielle de la 14ᵉ Réunion annuelle du Partenariat de Ouagadougou, qui se tiendra en décembre 2025 à Lomé, au Togo.

En rappel, le concours a été organisé par l’Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou, en collaboration avec l’ONG RAES. Il a été lancé le 11 août 2025 à l’intention des journalistes et blogueurs des neuf (9) pays membres du Partenariat de Ouagadougou.

L’objectif de ce concours est de stimuler la production journalistique et numérique afin d’accompagner la dynamique mise en marche, d’informer le public sur les enjeux des DSSR/PF, et de responsabiliser les décideurs politiques et programmatiques pour une prise de décision basée sur des données factuelles, contribuant ainsi à l’avancement des plans nationaux de planification familiale. L’Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou, et l’ONG RAES partagent la conviction que l’accès à une information juste, compréhensible est un levier essentiel pour transformer les normes sociales et influencer les politiques publiques. En soutenant les journalistes et créateurs de contenu, l’UCPO et RAES contribuent à faire des médias un moteur d’émancipation, de justice sociale et d’égalité. »____________________________

A propos des organisateurs

Le Partenariat de Ouagadougou a été lancé en février 2011, lors de la Conférence régionale sur la population, le développement et la planification familiale qui s’était tenue dans la capitale du Burkina Faso. Il mise sur l’engagement des gouvernements, une meilleure coordination entre les bailleurs de fonds pour optimiser leurs soutiens aux pays, une accélération de la mise en œuvre des interventions à haut impact et également sur une collaboration et coopération sur les plans national et régional pour remédier au taux élevé des besoins non satisfaits en matière de planification familiale. Le Partenariat de Ouagadougou compte neuf pays membres : Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo.

RAES »Créée en 2004 par des chercheurs du Nord et du Sud, le RAES utilise la communication et les médias pour soutenir le développement en Afrique, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation. Avec pour objectif de mobiliser les énergies et de contribuer aux efforts mondiaux pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable à l’horizon 2030, l’ONG RAES est devenue un partenaire clé des organisations de la société civile en Afrique francophone, en leur offrant un accès à une information scientifiquement juste et culturellement appropriée, et en donnant aux communautés les connaissances et les moyens nécessaires pour agir.

Plus d’informations : Partenariat de Ouagadougou – Planification familiale, www.ongraes.org

Médias Contacts:

