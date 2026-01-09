Brigade nationale de sapeurs-pompiers : des décorations normales et exceptionnelles pour 62 méritants

Le commandement de la Brigade nationale de sapeurs pompiers (BNSP) a reconnu le mérite de 62 récipiendaires dans, la matinée du jeudi 8 janvier 2026, à Ouagadougou.

La reconnaissance de la Nation aux travailleurs se poursuit. Le jeudi 8janvier 2026, la Brigade nationale de sapeurs-pompiers (BNSP) a organisé en différé la cérémonie de décoration du personnel physique et moral ayant contribué à la bonne marche de l’administration des soldats du feu. Au total, 62 médailles ont été décernées aux récipiendaires. Mis à part les médailles dans les Ordres de l’Etalon et du Mérite, il y a eu aussi 26 médailles militaires, 2 croix du combattant, 30 médailles d’honneur du sapeur-pompier dont 22 à titre normal et 8 à titre exceptionnel qui ont été décernées.

Pour le commandant de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers, le colonel Daba Naon, ces distinctions, en différé, entrent dans le cadre de la célébration de la fête de l’armée et de la commémoration du 65e anniversaire de l’indépendance. Il a profité de l’occasion pour saluer les efforts des récipiendaires, mais aussi à inviter l’ensemble des personnels des différentes compagnies de la BNSP à redoubler d’effort et de discipline dans l’exécution des tâches afin de continuer à sauver des vies, protéger les biens et l’environnement face aux incendies, sinistres et catastrophes, sur toute l’étendue du territoire national.

L’officier militaire a également fait un point d’honneur aux sociétés et entreprises dont

le concours améliore les conditions de vie et de travail des pompiers et permet aux soldats du feu d’assurer pleinement leurs missions régaliennes. C’est d’ailleurs dans cette

dynamique que le Groupe Fadoul et l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) ont été décorés de la médaille d’honneur du sapeur-pompier à titre exceptionnel.

Pour les récipiendaires, cette reconnaissance manifeste de la Nation est une invite à redoubler d’effort dans le travail et à mériter la confiance de la hiérarchie. En effet, la médaille d’honneur du sapeur-pompier récompense les personnels qui se seront distingués par la durée et la qualité de leurs services par des actes ou services exceptionnels dans le corps des sapeurs-pompiers.

La médaille militaire, elle est décernée aux militaires non officiers des forces armées nationales (armée de terre, BNSP, gend-

armerie nationale) qui se seront distingués par leur dévouement à la Nation, leur valeur professionnelle, la durée et la qualité des services. La cérémonie de décoration de la BNSP a permis de distinguer des personnels dans les rangs de l’armée de terre, de la gendarmerie nationale et des civils.

Wanlé Gérard COULIBALY

Ahmed Abdoul Aziz HEBIE

(Stagiaire)