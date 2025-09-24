Burkina Faso:  Le Nicaragua et Venezuela dans la perspective de relance de leur cooperation

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré a reçu en audience, le mardi 23 septembre 2025, le ministre des Affaires étrangères du Venezuela, Yván Eduardo Gil Pinto et le ministre conseiller auprès des co-présidents de la République du Nicaragua pour la politique et les affaires internationales Denis Moncada Colindres. La relance la coopération dans plusieurs secteurs ont constitué le point central des échanges

Le Burkina et le Venezuela veulent insuffler une nouvelle dynamique à leur coopération. Présent à New York pour la 80e Assemblée générale de l’ONU, les ministres chargés des affaires étrangères du Burkina et son homologue du Venezuela ont saisi l’occasion pour revisiter la coopération entre ces deux pays. De commun accord, ils ont convenu de donner un nouveau souffle à leurs relations bilatérales. Concrètement, les chefs de la diplomatie de leur pays ont convenu, de mettre en place un mécanisme de suivi et d’évaluation des accords signés, d’organiser des rencontres virtuelles et de favoriser des échanges de délégations entre les deux pays. Pour joindre l’acte à la parole, Yván Eduardo Gil Pinto a annoncé sa visite prochaine à Ouagadougou, afin de marquer une nouvelle étape de la coopération bilatérale. Au cours des echanges, M. Pinto a confié que son pays suit de près la Revolution populaire progressiste au pays des Hommes intègres. Au ministre Traoré, le ministre vénézuélien a dit que le président Nicolás Maduro suit avec admiration les chantiers engagés avec succès par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, notamment dans les secteurs des mines, de l’agriculture, des infrastructures et de l’éducation.

Outre les questions relatives à leur pays, les deux ministres ont fait le diagnostic des premieres interventions du jour de l’ouverture de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations unies. Pour eux, certains discours sont de nature à perpétuer la domination, voire la dictature de certaines grandes puissances sur les autres États. Fort de ce constat, ils ont souligné la nécessité, pour les pays injustement considérés comme faibles, de mutualiser leurs forces et de faire preuve de détermination afin de résister aux agressions, aux ingérences et aux comportements frustrants des États dits forts. Avant le diplomate venezuelien, le ministre Traoré a échangé avec le ministre conseiller auprès des co-présidents de la République du Nicaragua pour la politique et les affaires internationales, Denis Moncada Colindres. L’état de la coopération entre le Nicaragua et le Burkina a été exploré. Les secteurs agricole, diplomatique, la formation professionnelle et la santé ont été au cœur de leurs échanges.

Abdel Aziz NABALOUM

(New York)