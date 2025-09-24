Coopération bilatérale: Deux mémorandums d’entente signés entre la Hongrie et le Portugal

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré a accordé, une audience au ministre des Relations économiques extérieures et des Affaires étrangères de la Hongrie et celui des affaires étrangères du Portugal. A l’issue des échanges, un memorandum d’entente entre le Burkina et les deux pays a été signé.

La diplomatie burkinabè ne cesse d’engranger des notes positives pour le Burkina Faso. Les dernières en date sont, la signature de deux memorandums d’entente avec la Hongrie et le Portugal. Elles ont été signés, le 23 septembre 2025, à New York en marge des travaux de la 80e Assemblée générale des Nations unies entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur et ses homologues des deux pays. Concrètement, le premier porte sur les consultations politiques entre les ministères en charge des Affaires étrangères du Burkina et de la Hongrie. Il vise à lancer le dialogue politique permanent entre les deux institutions. Le second concerne, un accord de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur, qui sera notamment marqué par l’octroi de bourses d’étude hongroises à des étudiants burkinabè dans diverses filières.

Le ministre des Relations économiques extérieures et des Affaires étrangères de la Hongrie, Péter Szijjártó s’est rejoui du partenariat entre le Burkina et son pays qui s’est matérialisé par la signature dudit mémorandum d’entente. A son tour, le ministre d’Etat et des Affaires étrangères du Portugal, Paulo Rangel s’est aussi dit heureux du renforcement des liens de coopération avec le pays des Hommes intègres dans plusieurs secteurs de développement. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré a dit à ses homologues que la vision actuelle du Burkina Faso qui est de bâtir une coopération fondée sur la non ingérence, le respect mutuel, et dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant.

Abdel Aziz NABALOUM

emirathe@yahoo.fr

(New York)