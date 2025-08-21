Burkina/Foutouri : Plus de 100 terroristes neutralisés dont deux cerveaux

Les Forces combattantes basées à Foutouri, dans l’Est du Burkina Faso, ont infligé le 20 août 2025, une défaite mémorable à une horde de terroristes qui ont tenté d’envahir leur détachement. Au bilan, une centaine de malfaiteurs ont été tués, dont deux importants cadres, à savoir Abou Souleymane et Abdoul Bâdre.

Très tôt dans la matinée du 20 août 2025, environ 600 terroristes ont attaqué le détachement de Foutouri, par vagues successives, dans le but de semer la désolation et de prendre le contrôle de la base. Toutefois, ces assaillants ont sous-estimé la détermination et le courage des Forces combattantes.

Dès le début de la contre-offensive, les Forces combattantes ont abattu un drone kamikaze avec ses munitions, avant de broyer du terroriste. Voyant leurs commandants à terre, les assaillants ont compris que la partie était perdue et ont tenté de replier. Les patriotes ont maintenu la puissance de feu et ont réussi à neutraliser une centaine de terroristes et à en blesser une centaine d’autres.

La contre-attaque a également permis la saisie d’armes de guerre, dont des fusils d’assaut, des motos et des mitrailleuses PKM.

Cette victoire a permis de mettre hors d’état de nuire deux leaders terroristes connus des services de renseignement pour leur rôle dans la planification et l’exécution d’attaques :

Il s’agit du grand cadre terroriste Abdoul Bâdre, maître coranique chargé du lavage des cerveaux des nouvelles recrues et des sacrifices rituels d’animaux pour la réussite des opérations terroristes.

Abou Souleymane, l’un des cerveaux les plus influents de la mouvance terroriste, a aussi été neutralisé. Ce sinistre individu cumulait plusieurs fonctions stratégiques. En effet, il était l’unique autorité terroriste habilitée à accorder la libération d’otages ou à octroyer des permissions aux combattants. Abou Souleymane supervisait également la collecte de biens, la gestion financière et l’approvisionnement alimentaire. Lors des déplacements, il délivrait des laissez-passer garantissant la libre circulation aux partisans de leur cause.

La bataille de Foutouri du 20 août 2025 confirme la détermination des Forces combattantes à reconquérir l’intégralité du territoire national et à œuvrer pour le retour de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale.

#sidwaya.info

Sources AIB