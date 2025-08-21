CAMP VACANCES FASO MÊBO: Le Président du Faso missionne les campeurs : « C’est votre responsabilité de construire ce pays »

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a présidé ce jeudi 21 aout 2025 une cérémonie exceptionnelle de montée des couleurs avec la première promotion de Camp vacances Faso Mêbo.

Après une dizaine de jours de « camping » au lycée Marien N’GOUABI, les campeurs sont allés exprimer leur joie et reconnaissance à l’initiateur du Camp Vacances Faso Mêbo qui n’est autre que le Président du Faso. Lui qui a également mobilisé tous les moyens humains, matériels et financiers pour la réussite de cette activité. Dans la cour du palais présidentiel, les visiteurs du jour ont monté les couleurs nationales en chantant l’hymne national en mooré, sous le regard admiratif du Chef de l’État et de leur parrain, le Colonel Ismaël DIAOUARI.En retour, les 408 campeurs présents, leurs moniteurs et l’équipe d’organisation ont reçu les encouragements et les félicitations du Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ qui exprime sa satisfaction au regard des résultats atteints.

« Vous êtes l’avenir de notre Nation. Aujourd’hui, le Burkina est en guerre, mais la guerre finira bientôt et c’est vous qui bâtirez notre pays (…) C’est votre responsabilité de construire ce pays et il fallait qu’on vous prépare dès maintenant », indique le Capitaine Ibrahim TRAORÉ aux campeurs.L’objectif de ce camp est de faire des participants de futurs adultes intègres en leur inculquant certaines valeurs : « Par exemple, s’asseoir par terre pour manger dans le même plat avec vos camarades, ce sont deux valeurs importantes que vous apprenez : la solidarité, mais aussi l’humilité. Et ça, ça compte beaucoup dans votre vie. Aujourd’hui, vous avez pu vivre ensemble pendant ces dix jours. Vous avez appris à être solidaires et c’est tout ce qu’on demande pour notre Burkina Faso. », poursuit le Président du Faso.

Le Chef de l’État rappelle que vivre en société, c’est tenir compte de celui qui est à côté de vous et ne pas faire ou dire ce qu’on veut sous le prisme de la liberté car cela ébranle totalement notre vie de cohésion sociale.Le Président du Faso a surtout invité ces campeurs Faso Mêbo de la première promotion à partager ce qu’ils ont appris avec leurs camarades.Dans sa présentation du camp, le Coordonnateur national de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, le Commandant Ahmed Zoodnoma SAKANDÉ, explique que durant le camp, ces enfants burkinabè ont été initiés à l’éducation civique et militaire, aux arts plastique et vivant, à la confection et à la pose de pavés, aux actes écocitoyens et au respect du bien commun, de l’autorité de l’État et à l’intérêt supérieur de la Nation. Au profit du site qui les a accueillis, ils ont réalisé un bosquet d’arbres fruitiers, un carré d’armes pavé de 300 m2, une dizaine de banquettes et des tableaux de peinture en guise de souvenir de leur passage.

Direction de la communication de la Présidence du Faso