Campagne agricole humide 2025-2026 : des intrants et du matériel de 104 milliards FCFA aux producteurs

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis du matériel et des intrants agricoles et halieutiques au monde rural, jeudi 22 mai 2025, à Bobo-Dioulasso. Le coût de ce matériel est estimé à 104 milliards F CFA.

Le gouvernement s’est résolument engagé dans l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Comme preuve, pour la deuxième année consécutive, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, fait un clin d’œil, et non des moindres, au monde rural en début de cette campagne agricole humide 2025-2026.

Le chef de l’Etat a en effet remis, jeudi 22 mai 2025 à Bobo-Dioulasso, un important lot de matériels agropastoraux et halieutiques, et des intrants agricoles au ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Le Président du Faso a visité le matériel disposé à perte de vue sur le boulevard Charles-de-Gaule longeant le gouvernorat à Bobo-Dioulasso. Après ce petit passage en revue suivi des explications sur le type de matériels, le capitaine Ibrahim Traoré a symboliquement et officiellement remis ce matériel au ministre chargé de l’Agriculture, le commandant Ismaël Sombié. Selon le ministre d’Etat, le coût de ce matériel est estimé à 104 milliards F CFA. Il a témoigné la satisfaction du monde rurale pour tout ce qui est fait pour le secteur. « C’est la deuxième année consécutive que le président met à la disposition du monde rural, du matériel et des intrants agropastoraux. L’année dernière c’était à hauteur de 77 milliards F CFA », a affirmé Ismaël Sombié. Ces efforts du gouvernement, à l’entendre, vont permettre de booster la production agricole dans l’objectif d’atteindre l’autosuffisance alimentaire au pays des Hommes intègres.

Un Burkina Faso totalement autonome du point de vue alimentaire

C’est dans ce sens d’ailleurs que le commandant Sombié a invité le monde paysan à redoubler d’efforts et à travailler dans le sens de la vision du président du Faso, qui n’est autre que l’atteinte de cette autosuffisance alimentaire dans un horizon très proche.

Ismaël Sombié a, en outre, fait savoir que le matériel et les intrants vont permettre à l’ensemble des producteurs de pouvoir accroitre leurs capacités de production, améliorer leurs rendements et de réduire la pénibilité de leur travail. « A terme, ils (ndlr

les producteurs) vont avoir de meilleures récoltes en vue de combler le gap dans les différents produits de consommation au niveau locale », a laissé entendre

le ministre Sombié.

Le commandant a dit mesurer l’ampleur de la tâche confiée à son département, mais

l’ambition, a-t-il signifié, est d’avoir un Burkina Faso totalement autonome du point de vue alimentaire. « Nous nous engageons à poursuivre la dynamique afin que l’autosuffisance alimentaire qui est une vision sacrée du président du Faso soit une réalité », a lancé le ministre d’Etat. Ce matériel vient renforcer celui qui a déjà été déployé l’année dernière et sur le plan institutionnel le dispositif a été préparé par le ministère sur son utilisation, a fait savoir le ministre chargé de l’Agriculture. Ismaël Sombié a évoqué, à titre d’exemple, la création des Brigades de mécanisation agricole dans chaque commune. Et ce matériel va permettre de renforcer ces brigades qui font des prestations à titre gracieux au profit des populations vulnérables et à prix « fortement subventionnés » pour les autres populations. Pour mémoire, le matériel remis est composé de tracteurs, de camions, de pickups, d’intrants agropastoraux et halieutiques, de cages flottantes et de motoculteurs.

Alpha Sékou BARRY

Quelques chiffres sur le matériel remis

-150 Broyeurs polyvalents

-608 tracteurs

-10 unités de transformation de la patate douce à chaire orange

-70 000 tonnes d’engrais minéraux

-14 631 tonnes de fumure organique

-4 moissonneuses-batteuses

-1 580 tonnes d’aliments pour poissons

-11 169,5 tonnes d’aliments pour bétail

-36 véhicules pickups

-17 camions

-1033 motos pour agents-terrain

-485 motopompes

-1102 motoculteurs

– 2 ateliers de foration

-935 cages flottantes

-31 851,5 litres de produits phytosanitaires

-15 000 tonnes de semences végétales

A.S.B