Campagne agricole humide dans le Nakambé : la plaine rizicole de Bidiga attend 112 tonnes de riz

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a visité la plaine rizicole de Bidiga de 25 ha, dans le Nakambé, mercredi 24 septembre 2025, dans le cadre de sa tournée dans les régions du Nazinon, du Nakambé et du Gulmu, du 22 au 24 septembre 2025.

Dans le village de Bidiga, dans la région du Nakambé (province du Boulgou), une plaine rizicole a accueilli le ministre d’Etat, ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié et sa délégation, mercredi 24 septembre 2025. Sur cette exploitation de riz de variété

TS2 d’une superficie aménagée et exploitée de 25 hectares (ha), travaillent 106 exploitants dont 40 femmes.

Selon les techniciens d’agriculture, la plaine rizicole de Bidiga, aménagée entre 1972 et 1973, réhabilitée en 1989 et exploitée par la Société coopérative simplifiée (Scoops) Binka a bénéficié de 1000 kg de semences, de 5 000 kg de NPK et de 5 000 kg d’urée avec un rendement attendu de 4,5 t/ha et une production prévisionnelle de 112 tonnes (t). Munie d’un système de drainage de l’eau de barrage, la plaine de Bidiga offre une marge bénéficiaire de 433 400 FCFA pour un résultat net de 10 835 000 FCFA pour 25 ha. Les exploitants se sont engagés à produire du blé sur 5 ha à partir de novembre 2025 et revendre 10 t de riz sous engagement de la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire du Burkina Faso (SONAGESS).

Ils ont dit vouloir également revendre 80 t de riz à la SONAGESS dans l’opération d’achat bord champ. Les riziculteurs ont informé le ministre d’Etat de l’ensablement du barrage avec une diminution de sa capacité de stockage et une insuffisance d’eau pour exploiter toute la plaine en campagne sèche. En réponse aux difficultés éprouvées par les agriculteurs de Bidiga, le commandant Ismaël Sombié a mis en garde contre l’exploitation de la bande de servitude du cours d’eau, l’un des facteurs favorisant son ensablement entrainant son tarissement précoce à partir de février.

Plaidoyer pour le curage du barrage

Profitant de la visite du ministre d’Etat, ministre chargé de l’Agriculture, les producteurs rizicoles ont plaidé pour le curage du barrage, la réhabilitation de la plaine et

l’organisation d’un voyage d’études et de partage d’expériences. A ce propos, le premier responsable du département en charge de l’agriculture a indiqué que le meilleur voyage d’études et de partage d’expériences serait à Bagré qui est un lieu de l’expérimentation de la science agricole.

S’agissant du curage du barrage, le commandant Ismaël Sombié a assuré qu’à la fin de la campagne pluvieuse, la Société nationale de l’aménagement des terres et de l’équipement rural (SONATER) et l’Office national des barrages et des aménagements hydroagricoles (ONBAH) vont engager une vaste opération de curage des barrages. A la fin de la visite du champ rizicole à Bidiga, le ministre d’Etat, chargé de l’agriculture a félicité les producteurs tout en les encourageant à s’investir pleinement dans l’agriculture qui est un secteur promoteur.

Boukary BONKOUNGOU