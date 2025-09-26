Initiative présidentielle Faso Mêbo: le Groupement d’escorte et d’honneur de la gendarmerie apporte son soutien

Par
JK. Sidwaya
-
L’adjudant-chef, Idriss Ilboudo (gauche), remettant le ciment au responsable de l’Initiative.

Le Groupement d’escorte et d’honneur de la Gendarmerie nationale, corps de la gendarmerie mis à la disposition de la présidence du Faso, a offert 10 tonnes de ciment et du matériel à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, jeudi 25 septembre 2025, à Ouagadougou.

Dans la dynamique d’apporter sa contribution à la construction du pays, le Groupement d’escorte et d’honneur de la Gendarmerie nationale, corps de la gendarmerie mis à la disposition de la présidence du Faso, a fait don de 10 tonnes de ciment et de matériel pour soutenir l’Initiative présidentielle Faso Mêbo. Le matériel est composé de pelles, brouettes… La remise a eu lieu, jeudi 25 septembre 2025, à Ouaga- dougou. Le porte-parole du groupement, l’adjudant-chef, Idriss Ilboudo, a indiqué qu’en plus du don, leur équipe effectuera des Travaux d’intérêt général. A cet effet, il a expliqué qu’outre le personnel présent sur le site de l’initiative, des agents ont été déployé au sein du Mémorial Thomas-Sankara pour la pose des pavés.

« L’Initiative présidentielle Faso Mêbo est une initiative appréciée et soutenue
par tous les Burkinabè », a-t-il relevé. M. Ilboudo a donc lancé un appel aux filles et fils du pays des Hommes intègres à s’unir pour la construction d’un Burkina où il fait bon vivre. L’adjudant-chef a indiqué que le Groupement d’escorte et d’honneur de la gendarmerie nationale est composé de trois entités, l’Escadron musique, l’Escadron d’honneur et l’Escadron motocycliste. La présence de l’escadron musique a égayé le public sur les lieux. Pour M. Ilboudo cette animation musicale contribuera à motiver les collègues qui effectuent les travaux physiques sur place.

Aly SAWADOGO
Soukriya NACRO
(Stagiaire)

