Chine-Afrique Une coopération exemplaire aux bénéfices mutuels

Dans le cadre de la coopération sino-africaine, l’Afrique et la Chine ont tracé les sillons d’échanges mutuels et enrichissants. Les deux parties ont formulé des initiatives qui favorisent la compréhension mutuelle et le renforcement des liens d’amitié séculaires. À travers un dialogue dynamique des cultures, l’Afrique et la Chine écrivent chaque jour les pages d’une humanité qui discute en tout égalité et en toute fraternité pour affronter les défis communs.

L’Afrique et la Chine ont établi des liens d’amitié aux racines profondes qui remontent dans le temps. Les hommes et les cultures des deux parties se sont nourris mutuellement dans divers domaines. Par le biais des routes de la soie, l’Afrique et la Chine ont communiqué et créé des liens qui se sont développés jusqu’à nos jours.

Grâce à des plates-formes d’échanges dynamiques, l’Afrique et la Chine se découvrent chaque jour dans divers secteurs et promeuvent le développement. À titre illustratif, des plateformes comme l’Exposition économique et commerciale Chine-Afrique et l’Exposition internationale d’importation de Chine (CIIE) ont permis aux produits agricoles et artisanaux africains d’intégrer le marché chinois et d’être appropriés par les Chinois. De nos jours, les ananas du Bénin, le café éthiopien, le piment du Rwanda, les fleurs du Kenya, le beurre de karité africain et bien d’autres articles artisanaux africains sont visibles sur le marché chinois. Dans l’autre sens, les produits chinois circulent en Afrique à la satisfaction des populations. Aujourd’hui, la Chine est, depuis 16 années consécutives, le premier partenaire économique et commercial de l’Afrique. Ces biens de consommation, qui circulent de part et d’autre, traduisent avec éloquence la richesse des échanges entre les deux parties.

L’Afrique et la Chine poursuivent une coopération exemplaire qui permet à chaque partie de tirer des bénéfices mutuels. Au cours de l’année 2024, le 9e Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC) s’est tenu avec succès à Beijing, réaffirmant une volonté commune des deux parties de cheminer ensemble pour affronter les défis du développement, de la paix et du changement climatique.

Un partenariat stratégique

La coopération sino-africaine a un impact considérable dans la marche de l’économie mondiale. À travers un cadre d’échanges comme le FOCAC, la Chine et les pays africains ont leur mot à dire dans le développement mondial. L’Afrique dispose d’un énorme potentiel agricole qui a besoin d’être mis en valeur par le biais de la modernisation du secteur. Et la Chine est un partenaire idéal dans ce processus de modernisation agricole.

Il est important de relever que la Chine applique le principe « apprendre à pêcher au lieu de donner du poisson » dans sa coopération avec l’Afrique. Cette philosophie laisse des empreintes visibles dans plusieurs pays africains.

Lors de la dernière édition du FOCAC, les relations diplomatiques entre les pays africains et la Chine ont été élevées au rang de partenariat stratégique.

Les dix actions de partenariats au profit de l’Afrique pour les trois prochaines années, couvrent un large spectre de domaines allant de l’économie à la culture, en passant par la sécurité, la santé et l’environnement. L’Action de partenariat pour les échanges humains et culturels reflète une stratégie de coopération renforcée entre la Chine et l’Afrique dans les domaines de la formation professionnelle, de l’éducation, de la culture et de l’innovation technologique. Les résultats de la coopération Chine-Afrique sont intéressants dans la mesure où la Chine finance de grands projets de développement sur le continent. « Les perspectives d’avenir de coopération sino-africaine sont prometteuses, car la relation économique Chine-Afrique connaît une évolution remarquable.

Promouvoir le développement durable

Au-delà des chiffres impressionnants des échanges commerciaux, c’est un partenariat stratégique qui se construit et qui est marqué par de nouvelles ambitions et de nouveaux défis.

Le fait pour la Chine de débloquer 50 milliards de dollars au profit de l’Afrique atteste du dynamisme de la coopération entre les deux parties. Le plan d’action de Beijing du FOCAC (2025-2027) intègre l’Agenda 2063 de l’Union africaine (UA), le Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA) de la Banque africaine de développement et la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) dans le FOCAC.

La Chine a largement contribué à accélérer le processus d’ancrage du continent dans la modernité.

Depuis l’année dernière, la Chine a décidé de supprimer les droits de douane sur les produits de 53 pays africains. Cette mesure, qui vise à stimuler les exportations africaines et à réduire la balance commerciale largement déficitaire, participe à élargir les perspectives des échanges commerciaux entre les deux parties.

La création de l’Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté à l’occasion du sommet du G20 marque, une mobilisation sans précédent pour éradiquer ces fléaux d’ici à 2030. Aussi, les huit actions lancées par le président chinois Xi Jinping s’inscrivent dans trois initiatives majeures que sont le développement mondial, la paix mondiale et les civilisations mondiales. Ce sont des initiatives structurantes, car elles visent à promouvoir le développement durable et inclusif du monde. En plus, les priorités de l’Afrique sont prises en compte dans ces actions.

La coopération sino-africaine est dynamique. Elle est appelée à se renforcer afin que les retombées puissent profiter aux populations.

Nadège YAMEOGO