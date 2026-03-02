Moyen Orient : l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei est tombé en martyr, selon la télévision d’Etat iranien

Les frappes israélo-américaines ont conduit à la mort du guide de la Révolution islamique, l'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

Les Etats-Unis ont lancé des « opérations de combat majeures », en coordination avec Israël contre l’Iran, samedi 28 février 2026. Baptisée « Epic Fury », cette opération a visé plusieurs villes iraniennes, ayant entrainé la mort de nombreuses personnes, dont le guide de la Révolution islamique, l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

La crise qui couvait entre Etats-Unis et l’Iran a pris une autre tournure dans la journée du samedi 28 février 2026, mettant le monde entier dans l’expectative. En effet, sous le joug du Président Donald Trump, les Etats-Unis et Israël ont lancé des « opérations de combat majeures » dans une opération baptisée : « Epic Fury », visant plusieurs villes iraniennes. A ces attaques, la République islamique d’Iran a riposté par des salves de missiles et des explosions ont été signalées dans plusieurs villes des pays du Golfe, abritant notamment des bases américaines. A Jérusalem et dans plusieurs régions d’Israël, des explosions ont aussi été entendues, selon plusieurs médias.

En Iran, le Croissant-Rouge iranien a indiqué avoir recensé de nombreux morts, après l’attaque. Quelque temps après, la télévision d’Etat iranienne a confirmé la mort de l’Ayatollah Khamenei et annonçant 40 jours de deuil. «Le guide de la Révolution islamique, l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, est tombé en martyr lors des attaques américano-israéliennes contre l’Iran», a indiqué la télévision d’Etat. Par ailleurs, selon des sources médiatiques, des hauts responsables iraniens auraient également été tués lors des frappes américano-israéliennes, parmi lesquels le chef des Gardiens de la Révolution, Mohammad Pakpour et Ali Shamkhani, un conseiller du guide suprême.

Cette escalade militaire a été condamnée à travers le monde. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guteres, a appelé à un retour immédiat aux négociations afin de sortir la région et le monde du précipice.

 

Synthèse de Soumaïla BONKOUNGOU

 

 

