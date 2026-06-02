Marché Sankar Yaar : les locataires sommés de régler leurs loyers

Les locataires des emplacements et des loyers non à jour de leur contrat de location dans le marché Sankar Yaar de Ouagadougou sont invités à se mettre en règles. C’est la substance d’un communiqué de la directrice générale de l’Agence de développement économique urbain (ADEU) qui est parvenu à Kantigui. « Il m’a été donné de constater que suite à l’opération de contrôle effectuée par la Coordination nationale de lutte contre la fraude au niveau de (…)

Retrouvez On murmure sur https://www.sidwaya.info/numerique/

Kantigui

kantigui2000@gmail.com (+226) 25 31 22 89