Citoyenneté et patriotisme: la ville de Niamey reconnaissante à des citoyens et entreprises

L’administrateur délégué de la ville de Niamey, le colonel Boubacar Soumana Garantché, a organisé, ce mercredi 7 janvier 2026, une cérémonie au cours de laquelle des reconnaissances ont été décernées à plusieurs citoyens et entreprises de la place pour leurs actes de citoyenneté et de patriotisme.

La cérémonie a commencé par une présentation détaillée de l’évolution de la ville de Niamey en 2025. Ainsi, l’administrateur délégué de la ville de Niamey a rappelé plusieurs actions ayant marqué cette année. Il s’agit de la mobilisation collective pour rendre la ville salubre, des travaux sur les infrastructures routières, l’éclairage public, une forte mobilisation pour la défense de la souveraineté du pays et de l’identité de la ville, des engagements citoyens, la mobilisation des ressources avec l’initiative Naney-yarda.

Le colonel Aboubacer Garantché a aussi présenté quelques perspectives à court terme et la vision de la ville de Niamey. Il a annoncé le lancement officiel, le 17 janvier 2026, des activités entrant dans le cadre des festivités du centenaire de la ville de Niamey.

Présent à cette cérémonie, le gouverneur de la région de Niamey, le général de division Assoumane Abdou Harouna, a fait savoir que « la région de Niamey, depuis les évènements du 26 juillet 2023, lorsqu’il s’agit de mobilisation patriotique, est devenue un miroir », indiquant que c’est dans ce contexte que la ville a décidé de décerner des témoignages de reconnaissance à des citoyens, et des entreprises pour leurs actes de citoyenneté et de patriotisme. « Je suis venu pour saluer l’initiative de l’administration déléguée », a-t-il déclaré, soulignant qu’il faut observer le citoyen, et lui décerner une reconnaissance pour lui notifier que ce qu’il fait ne passe pas inaperçu.

Le premier responsable de la région de Niamey a, à cet effet, encouragé et appelé la jeunesse, à prendre conscience de leur rôle dans la construction du Niger. « La

jeunesse, prenez-en conscience, personne ne peut aimer le Niger comme les Nigériens. Le Niger sera construit par les Nigériens, les partenaires nantis de bon sens que nous allons accepter s’ils viennent nous observer dans notre dignité, dans notre esprit civique et dans notre choix patriotique », a-t-il dit. Il a également souligné l’importance de l’éducation, du civisme et du patriotisme pour la construction du pays. « En plus de la connaissance, il faut du civisme et du patriotisme », a-t-il ajouté, notant que « autrement, vous ne construirez jamais le Niger ».

L’administrateur délégué de la ville de Niamey, le colonel Boubacar Soumana Garantché, a également pris la parole pour remercier les citoyens pour leur contribution au rayonnement de la capitale.« Vous avez été des acteurs en 2025 aux côtés de la municipalité, vous avez contribué au rayonnement de la capitale, donc cette cérémonie vous est dédiée pour que vous sachiez que la municipalité reconnaît vos efforts », a-t-il lancé à l’endroit des participants à cette cérémonie.

Au terme de cette cérémonie, le gouverneur de la région de Niamey et l’administrateur délégué de la ville ont décerné des témoignages de reconnaissance à des citoyens et entreprises publiques et privées, des médias dont l’ANP (Agence nigérienne de presse), pour leurs actes de citoyenneté et de patriotisme pour un développement harmonieux de la ville.

Agence nigérienne de presse