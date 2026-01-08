Komsilga : des personnes démunies se consolent à travers un Arbre de Noël

Selon madame Aline GIGLIO née NONGUIERMA, c’est avec plaisir que cet arbre de Noël a été organisé au profit des femmes et enfants démunis

Grand symbole de fête, l’arbre de Noël est devenu depuis quelques années un acte de solidarité envers les personnes démunies dans la commune rurale de Komsilga. En décembre dernier, la tradition a été respectée à travers l’organisation de l’Arbre de Noël au profit des mamans et des enfants de Komsilga.

A chaque mois de décembre, des personnes démunies de Komsilga retrouvent le sourire grâce au traditionnel arbre de Noel organisé dans cette commune rurale située au Sud de Ouagadougou. Le mardi 23 décembre 2025, 150 personnes (des femmes et des enfants) ont reçu des vivres et des non vivres, à savoir Riz, des pâtes, de la sucrerie, du sucre, des biscuits, des bonbons, du savon, de l’huile, Des vêtements, etc.

Les bénéficiaires ont immortalisé l’événement en posant avec le chef de Komsilga, Naba Boulga II (gauche)

 

C’était lors de ‘’l’Arbre de Noël au profit des mamans et des enfants de Komsilga’’, organisé par madame Aline GIGLIO née NONGUIERMA, native de Komsilga. Selon monsieur Eco KIENO, membre du comité d’organisation, les bénéficiaires sont des élèves, des enfants déscolarisés, des orphelins, des enfants issus de familles démunies ou déplacées internes.

 

la chantre Toussy a contribué au succès de l’événement

Le chef de Komsilga Naba Boulga II, à travers son porte-parole, a salué cet arbre de Noël qui redonne la joie aux personnes en difficultés de la location à chaque fin d’année. Quant à l’organisatrice de l’événement, madame GIGLIO, c’était encore un honneur de venir fêter la Noël avec ces femmes et enfants démunis de Komsilga.

Alassane KERE

