Compétitivité des entreprises touristiques: le Burkina veut accroitre sa part de marché

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a organisé, le vendredi 10 octobre 2025, à Tenkodogo, un panel sur la compétitivité des entreprises touristiques et promotion de la destination Burkina Faso.

Le Burkina Faso doit récupérer et accroitre sa part de marché en tant

que destination. Telle est la proposition faite par le paneliste, Abdoulaye Sankara, lors d’un panel organisé à Tenkodogo, le 10 octobre 2025, à l’occasion de la VIIe édition du prix

de l’entrepreneur touristique sur le thème : « compétitivité des entreprises touristiques et promotion de la destination Burkina ». Pour lui, il est temps de relancer l’activité touristique et la destination Burkina au regard du contexte actuel. Pour cela, il a conseillé de s’appuyer sur les fondamentaux qui permettent cette relance. Parmi ces deniers, a poursuivi le conférencier, il y a la compétitivité des entreprises par rapport aux concurrents internes et des autres pays.

A cela, M. Sankara y a ajouté la compétitivité au niveau macro-économique. Il s’est dit convaincu que le secteur du tourisme peut accroitre sa contribution au produit intérieur brut, à la balance commerciale. Les autres sous-thèmes ont porté sur l’attractivité et la promotion de la destination Burkina, le renforcement de la compétitivité des entreprises. Selon le secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture,

des Arts et du Tourisme, Fidèle Tamini, le thème de cette édition revêt une grande importance dans le contexte actuel.

En effet, il a soutenu que, dans un environnement marqué par une concurrence entre les destinations, les entreprises burkinabè doivent être à mesure de développer des services et produits compétitifs afin d’attirer le maximum de visiteurs. Cela passe, à son avis, entre autres, par le maintien de la qualité des services fournis par les entreprises, l’innovation à travers l’utilisation des nouveaux outils de communication, le renforcement des capacités des acteurs pour les rendre plus professionnels. « La compétitivité doit s’opérer à travers la diversification des offres afin de répondre aux besoins de la clientèle », a-t-il soutenu.

La directrice générale du tourisme, Monique Ouédraogo, a insisté sur la nécessité d’être très compétitif. « Nous savons que nous sommes dans un contexte de résilience qui nécessite que les acteurs fassent davantage pour maintenir la qualité des services pour le tourisme interne et international », a-t-elle affirmé. Le prix national de l’entrepreneur touristique, institué en 2019, vise à promouvoir l’excellence, l’innovation et le professionnalisme dans le secteur du tourisme.

Anselme KAMBIRE