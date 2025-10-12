Présidentielle au Cameroun: les électeurs appelés aux urnes, le Président Paul Biya grand favori

Les camerounais ont voté, ce dimanche 12 octobre, pour l’élection présidentielle. Après quarante-trois ans au pouvoir, Paul Biya reste le favori aux cotés de huit autres candidats.

Le peuple camerounais a été appelé, hier dimanche 12 octobre 2025, pour désigner un nouveau président. Le chef d’Etat actuel, Paul Biya, est considéré comme le grand favori, malgré son âge avancé de 92 ans dont 43 passés au pouvoir. Face à lui, 11 candidats dont son ancien ministre Issa Tchiroma Bakary, dans ce scrutin à un seul tour. Plusieurs candidats ont été écartés dont le leader de l’opposition, Maurice Kamto, à cette consultation électorale où plus de huit millions de personnes se sont inscrites pour voter.

Selon Elections Cameroon (ELECAM), l’organe chargé de l’organisation du scrutin, environ 31 000 bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 8 heures et ont fermé à 18 heures. La journée électorale se déroule sous haute surveillance, les autorités ayant déployé d’importants dispositifs sécuritaires dans les principales villes du pays afin d’assurer le bon déroulement du vote. La plupart des Camerounais ont toujours vécu sous le règne de Biya, au pouvoir depuis 1982 et qui l’a toujours emporté avec un score de plus de 70 % ces vingt dernières années. Les résultats provisoires devront être connus au cours des prochaines heures.

Soumaïla BONKOUNGOU