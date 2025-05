Confédération AES : le Premier ministre échange avec les ministres chargés de la Jeunesse

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, le jeudi 22 mai 2025, à Ouagadougou, les ministres chargés de la Jeunesse des pays membres de la Confédération des Etats du Sahel. Accompagnés par leur homologue burkinabè, ils ont échangé avec le chef du gouvernement burkinabè sur les grands défis liés à la jeunesse des pays de l’AES.

Dans un esprit de fraternité et de solidarité entre pays de la confédération AES, les ministres chargés de la Jeunesse du Mali, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, et celui du Niger, Sidi Mohamed, séjournent dans la capitale burkinabè, sur invitation de leur homologue burkinabè, Roland Somda. Ils ont été conviés au grand panel organisé par le « Mouvement Jeunesse réveille-toi » , avec l’appui du ministère en charge de la Jeunesse burkinabè, pour traiter du rôle des élèves et des étudiants dans la Révolution populaire progressiste. Le chef du gouvernement, tout en saluant l’initiative, a invité les trois ministres chargés de la Jeunesse à conjuguer leurs énergies pour positionner les jeunes en fer de lance de la dynamique actuelle de libération impulsée par les trois leaders de la confédération AES. « La jeunesse est le socle du futur », a affirmé le Premier ministre. Poursuivant, il a déclaré à ses hôtes : « vous êtes porteurs d’une matière stratégique.

Il vous faudra travailler à inculquer à la jeunesse l’amour de la patrie, l’ordre et la discipline, afin qu’elle puisse être la solution et non le problème de la nation ». Pour ce faire, quoi de plus adapté qu’un travail de déconstruction des modèles de pensée imposés par les influences extérieures ? « Et dans ce cadre-là, il est important de ramener les acteurs jeunes à leur source, de comprendre que tout ce qu’on nous a dit, dans le passé, sur nous-mêmes, n’est pas forcément ce qui est réel, et que c’est à nous de construire notre narratif, aujourd’hui, par rapport à l’évolution de notre nation, par rapport à ce que nous attendons de nos peuples et de notre jeunesse, et de notre pays, de façon globale », a déclaré Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre chargé de la Jeunesse du Mali. « Nous devons travailler à pouvoir changer la donne au niveau de nos écoles, au niveau de nos universités, pour que cette jeunesse abondante, au lieu d’être vue comme un danger, comme certains le pensent, puisse constituer véritablement un levier pour le développement de notre espace commun », a expliqué Roland Somda, ministre chargé de la Jeunesse du Burkina Faso.

Le séjour des ministres malien et nigérien chargés de la Jeunesse au Burkina Faso démontre une fois de plus la dynamique de co-construction d’un espace solide et prospère impulsée par les autorités de la Confédération des Etats du Sahel.

