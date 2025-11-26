Conférence annuelle des services du Trésor: le rôle du Trésor public dans la résilience nationale au centre de la 27e édition

La direction générale du Trésor et de la Comptabilité a tenu la 27e conférence annuelle des services du Trésor, mercredi 26 novembre 2025, à Ouagadougou. Placée sur le thème : « Le rôle du Trésor public dans le contexte actuel de crise : état des lieux et perspectives », la conférence a été présidée par le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubacar Nacanabo.

Le Trésor public, en assurant la mobilisation, la gestion, la traçabilité et la sécurisation des ressources publiques, renforce la capacité de l’Etat à protéger les populations et à stabiliser la situation nationale. C’est dans cette dynamique de protection et de stabilisation que la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique (DGTCP) a organisé la 27e conférence annuelle des services du Trésor, sur le thème principal : « Le rôle du Trésor public dans le contexte actuel de crise : état des lieux et perspectives », mercredi 26 novembre 2025, à Ouagadougou.

Le Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Bruno Raymond Bamouni, a indiqué que cette thématique offre l’opportunité de chercher des réponses à des questions pertinentes comme : « comment renforcer la résilience financière de l’Etat ? ». A l’entendre, la 27e édition de la conférence annuelle connait une innovation, car elle s’est tenue en une seule journée contrairement aux éditions passées.

« Le changement majeur a consisté à dissocier les travaux techniques avec la cérémonie solennelle », a-t-il précisé. Le DG a ainsi indiqué que les travaux techniques se sont déroulés, du 17 au 19 novembre 2025. Selon lui, ils ont permis la production d’un document synthèse, l’enrichissement et la validation du document de base qui devient un référentiel pour guider les actions du Trésor, ainsi que l’analyse critique des constats et la validation des orientations stratégiques dans le document de base du comité de rédaction.

M. Bamouni a signifié que la transformation du Trésor public n’est plus une option, mais constitue une nécessité vitale pour rester fidèle à sa mission fondamentale qu’est la garantie de la stabilité financière de l’Etat et le soutien des politiques publiques dans le contexte de crises.

Transformation du Trésor public, une nécessité vitale

Le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, a remercié l’ensemble des acteurs ayant pris part à cette 27e édition de la conférence annuelle des services du Trésor, qui de par leur réflexion sur les thèmes a permis de faire les recommandations fortes. Quatre principales recommandations ont été faites à savoir la prise en compte de la signature électronique dans l’arsenal juridique régissant les finances publiques, la prise en compte des spécificités sécuritaires du Trésor public dans la réglementation sur la commande publique, la numérisation intégrale des pièces justificatifs, la relecture de la loi organique relative aux lois des finances.

Le ministre Nacanabo a rappelé quelques axes essentiels sur lesquels son département intervient. Il s’agit de la mobilisation et l’allocation stratégique des ressources, la planification budgétaire, la gestion de la trésorerie et la sécurisation des fonds, l’appui technique aux autres ministères, etc. Il a, en outre, rappelé les deux sous thèmes que sont le renforcement de la part contributive du Trésor public dans la gestion de la crise et la sécurisation des ressources financières, matérielles et humaines dans la gestion de la crise.

« La mise en œuvre des conclusions auxquelles vous avez abouti, contribuera sans doute à renforcer la part contributive de notre département dans la gestion de la crise », a salué le ministre Nacanabo. Il a invité les agents du Trésor à poursuivre les réflexions sur le meilleur mécanisme de mise en œuvre des différentes recommandations.

