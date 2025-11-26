Les Forces armées nationales exposent leurs œuvres

A la 18e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO), les Forces armées nationales exposent leur savoir-faire littéraire dans un stand qui leur est dédiés.

Les Forces armées nationales sont présentes à la 18e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO). Dans un stand qui leur est dédié, elles exposent leur savoir faire littéraire. On peut y trouver des œuvres phares d’auteurs militaires tels que « Les jours d’après » du chef d’escadron Daouda Derra, ou encore « Le bout du tunnel » de l’adjudant-chef Elysé Sorgho.

L’essai littéraire « L’Afrique, un dernier espoir pour le monde » du maréchal des logis Housseini Sawadogo peut aussi être acheté au stand des FAN. Pour lui, la FILO constitue une belle opportunité pour les militaires de faire connaitre leurs œuvres. « L’armée est censée être la grande muette.

De ce fait, les gens pensaient qu’il n’y a pas d’intellectuels parmi nous. Si nous sommes là aujourd’hui, c’est vraiment pour montrer notre savoir-faire littéraire », a-t-il indiqué. Il a donc félicité le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme pour cette belle initiative.

« L’intérêt de ce genre d’événements est qu’il permet de mettre en lumière les talents des écrivains », a-t-il apprécié. Il a fait une mention spéciale au comité d’organisation pour la bonne organisation qu’il observe depuis le début de l’événement. Il a invité les visiteurs à faire escale dans leur stand, afin de découvrir davantage leurs œuvres.

