Conférence nationale des inspecteurs et contrôleurs du travail : la justice sociale et l’engagement patriotique au centre des réflexions

Les inspecteurs et contrôleurs du travail du Burkina Faso ont tenu leur 8e conférence nationale sur le thème « Administration du travail, justice sociale et engagement patriotique : enjeux, défis et perspectives », mercredi 17 juin 2026, à Ouagadougou.

Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et économiques croissants, le monde du travail au Burkina Faso appelle à des réponses concrètes et concertées. C’est dans cette optique que les inspecteurs et contrôleurs du travail ont tenu leur conférence nationale, mercredi 17 juin 2026, à Ouagadougou. Cette rencontre, 8e du genre, a eu pour thème : « Administration du travail, justice sociale et engagement patriotique : enjeux, défis et perspectives ». Le ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré, a souligné l’importance de la mission de l’administration du travail dans la construction d’une société fondée sur l’équité.

Pour lui, le thème de cette édition va bien au-delà d’un simple slogan dans la dynamique de refondation nationale. « Il met en lumière la centralité de la mission de l’administration du travail », a-t-il déclaré. Mathias Traoré a exhorté les inspecteurs et contrôleurs du travail à partager librement leurs expériences de terrain, difficultés et propositions de solutions concrètes pour améliorer les conditions de travail. Il a mis en exergue l’adoption du nouveau Code du travail par l’Assemblée législative du Peuple, qu’il a qualifiée d’avancée majeure.

Le ministre des Serviteurs du Peuple a invité les participants à se l’approprier et à veiller à son application effective par l’ensemble des partenaires sociaux. Au-delà du cadre juridique, il a insisté sur les valeurs d’intégrité et de patriotisme. « Servir son pays, c’est placer l’intérêt des masses laborieuses avant toute considération individuelle, y compris face aux défis sécuritaires actuels », a-t-il soutenu. Par ailleurs, Mathias Traoré a rendu un hommage aux doyens de l’administration du travail, dont la présence constitue, selon lui, un témoignage vivant de la continuité de l’institution.

La directrice générale du travail, Stella Sylviane Zoungrana, a rappelé la vocation première de cette conférence : offrir un cadre d’échanges aux praticiens du droit du travail pour débattre des défis liés à l’application de la loi, à la sécurité sociale et au dialogue social. Elle a insisté sur le rôle central que doit jouer l’inspecteur du travail dans l’atteinte de la justice sociale. « Il s’agit notamment de garantir l’équité et les droits fondamentaux des employeurs comme des travailleurs, en particulier les plus vulnérables », a-t-elle précisé.

Abdoulaye BALBONE

Mouniratou OUEDRAOGO (Stagiaire)